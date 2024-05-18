冒險樂園創辦人斥逾億 購荃灣地廠連車位

上述地廠的登記買家為冒險王國控股有限公司（PLANET J HOLDINGS LIMITED），註冊董事包括陳國華（CHAN KWOK WAH DAMON），與著名室內遊樂場冒險樂園創辦人名字相同，料為同一人。

鄰近南豐紗廠The Mills

另外，陳氏亦購入4個車位，每個車位的成交價200萬元，合共800萬元，即是次入市共斥資1.038億元。

據冒險樂園網頁顯示，目前該品牌在港設有逾50間分店，單是荃灣已設有4間分店，分別位於愉景新城、如心廣場、荃新天地及千色匯，是次購入的富華工業大廈地廠，位於荃灣半山街，鄰近備受年輕人和一家大細歡迎的南豐紗廠The Mills；而冒險樂園旗下一個品牌Planet J ，提供一站式的室內遊樂場設施，當中包括近年備受歡迎的綜合體驗區，市場估計，陳氏購入上述物業，不排除作大型遊樂場地或體驗館。

上手業主31年帳面大賺8680萬

資料顯示，原業主DAREN PROPERTIES LIMITED，登記董事為明利鋼材何耀泰等人，1993年10月以約1700萬元購入上述兩個地廠連4個車位，即現時持貨約31年，帳面大賺8680萬元，物業大幅升值逾5.1倍。