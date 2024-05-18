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灣仔ONE WOOD ROAD上樓書 兩房460呎起

【明報專訊】雖然5月新盤交投放緩，但仍有市區全新樓盤準備出擊。盈信控股旗下灣仔活道1號，命名為ONE WOOD ROAD，昨突擊上載樓書；項目已屆現樓，提供42伙，單位實用460至1284方呎，料短期公布銷售部署。

已屆現樓提供42伙 主打兩房及3房

ONE WOOD ROAD屬單幢項目，最細由兩房起，主打兩房及3房戶，另設特色戶，其中面積最大為2樓及3樓複式A室，實用1284方呎3房3套間隔。盈信控股主力從事建築及承辦工程，近年涉足物業發展，早前曾推售港島薄扶林道豪宅Pokfulam Peak；至於ONE WOOD ROAD，盈信控股2018年以底價4.85億元統一項目業權，以可建樓面約4.2萬方呎計，每方呎樓面價約1.15萬元。

本月至今一手暫錄逾890宗成交

綜合市場資訊，本月至今整體一手成交錄逾890宗，華潤置地（海外）及保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，售出1座29樓A室，實用2088方呎4房3套間隔，望維港景，連雙車位以1.2446億元售出、實呎5.96萬元；澐璟2022年底開售至今累售239伙、套現逾94億元。同區會德豐牽頭的MIAMI QUAY I，以716.9萬元售出3座12樓H室，實用315方呎1房戶、實呎2.27萬元；項目以現樓重推約一周累售16伙、吸金1.76億元。

至於鷹君（0041）及港鐵（0066）合作的何文田朗賢峯IIA期，則以1230.8萬元售出5A座1樓D室，實用502方呎兩房間隔、連103方呎平台特色戶，成交價1230.8萬元、實呎2.45萬元。

「撤辣」後逾半億一手成交增近4倍

另據美聯統計，政府「撤辣」後至今約兩個半月、79日來（2月28日至5月16日），逾5000萬元一手成交錄126宗，較「撤辣」前79日（2023年12月11日至今年2月27日）僅26宗，大增100宗或3.8倍。

若以3大分區劃分，「撤辣」後79日，逾5000萬元一手豪宅成交以九龍佔最多、錄68宗，比「撤辣」前11宗，急升57宗或5.2倍，其中啟德期內錄50宗逾5000萬元一手豪宅成交，主要來自天璽．海（25宗）、澐璟（15宗）。港島連愉景灣，「撤辣」後79日錄52宗逾5000萬元一手豪宅成交，較「撤辣」前8宗，增加5.5倍；新界同期逾5000萬元一手成交錄6宗，卻未及「撤辣」前的7宗。

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