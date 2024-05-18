CCL連跌三周 累跌0.54%守146點

事實上，CCL仍處逾7年低位，於2017年1月底水平徘徊，指數較2021年8月的191.34點歷史高位，跌逾45點或23.65%，今年至今則暫跌0.76%。反映大型屋苑樓價的CCL Mass報146.63點，按周跌0.08%；CCL（中小型單位）報145.48點，按周跌0.10%；CCL Mass、CCL（中小型單位）齊跌2周，分別累跌0.18%及0.26%，兩指數續在2017年1月中水平徘徊。豪宅方面，CCL（大型單位）報149.17點，按周跌0.37%，指數在2017年3月底水平徘徊。

周末二手預約睇樓量升2.5%

另外，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，今明兩天周末暫未有全新大型新盤展開首輪銷售，令部分購買力回流到二手市場，加上近日港股做好，重上19,000點以上，帶動市場氣氛。據利嘉閣估算，全港50個指標屋苑共錄1030組客戶於周末預約睇樓，較上周1005組，按周增2.5%，結束早前連跌六個周末的淡靜市况。