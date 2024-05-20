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「撤辣」後 新盤連續3月破千宗成交 PARK SEASONS加推90伙 新地短期推NOVO 3B接力

【明報專訊】自2月底政府公布「撤辣」後，發展商積極推盤，而一手市場交投亦見暢旺，截至昨日，本月一手成交已超過1136宗，與上月同期相若，並連續3個月每月新盤成交均破千宗水平。各大發展商加快推盤，會德豐、港鐵（0066）合作將軍澳日出康城PARK SEASONS昨以原價加推90伙，料最快周末進行新一輪銷售；新地（0016）繼元朗站The YOHO Hub II後，亦計劃短期內推出屯門NOVO LAND 3B期。

明報記者 林尚民

PARK SEASONS昨日加推的3號價單，包括54個一房（開放式廚房）、30個兩房（開放式廚房）、6個兩房（梗廚）間隔，實用面積由283至496方呎，折實價454.6萬至777.9萬元， 折實實呎14,018元起。入場單位為第2A座9樓E單位，一房（開放式廚房）戶型，實用面積322方呎，定價516.5萬元，折實454.6萬元，折實實呎14,118元。

SEASONS系列累沽722伙 套近46億

今批單位折實均呎15,122元，發展商稱，今批單位定價依座向及景觀而定，屬原價加推，預料短期公布銷售安排，最快周末展開新一輪銷售。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，PARK SEASONS早前推出的一房戶已全數沽清，故今次推出之單位，一房戶佔近六成，今批單位以折實價計，近95%單位低於700萬元，全數單位低於800萬元，以定價計，整批90伙料可套現約5.76億元，折實則約5.07億元。他又指出，SEASONS系列「五一黃金周」至今售出21伙，套現逾1.29億元，整個系列至今售出722伙，佔可售單位逾88%，套現逾45.7億元；系內PARK SEASONS昨更新部分舊價單，部分單位加價約0.5%。

另一邊廂，新地副董事總經理雷霆指出，The YOHO Hub II上周六進行次輪銷售，共沽204伙，連同首輪開售，項目9日內累沽414伙，套現超過37億元，該盤餘下的第8座一房，暫未推出市場，集團將採惜售策略，而第6座單位，則需時籌備現樓，將盡快推出。他又指出，集團將於未來兩至三周推出屯門NOVO LAND 3B期，今期將提供769伙。

過去兩日錄236宗一手成交

雷霆又稱，中半山帝景園於「撤辣」後共售出34伙，套現逾19億元，而啟德跑道區天璽‧海周六售出1伙，為實用1126方呎的3座9樓A室，成交價3850萬元，實呎34,192元。綜合市場消息，過去兩日市場共錄得約236宗一手成交，其中早前減價促銷的長實（1113）元朗洪水橋現樓盤#LYOS，昨推售28伙，據悉售出約6伙。

另方面，啟德跑道區再有新盤短期推出。新世界（0017）營業及市務（特別項目）部總經理何家欣表示，集團與遠展（0035）合作的啟德跑道區柏蔚森，最快本季登場，項目展銷廳將設於九龍灣商貿區。遠展地產總裁方文昌指出，柏蔚森分3期發展，合共提供1305伙， 當中第1期最快本季推，涉291伙，主打兩房戶。

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