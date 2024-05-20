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御景園兩房468萬沽 4年實蝕兩成

【明報專訊】新地（0016）元朗站The YOHO Hub II低價開售後，區內有業主蝕讓離場。美聯分行高級分區營業經理徐君寶表示，元朗御景園6座中層D室，實用面積492方呎，兩房間隔，獲區內用家以468萬元承接，實呎9512元。原業主2020年以555萬元購入，帳面蝕約87萬元或16%，連使費料實蝕約114萬元或兩成。

MALIBU兩房半戶888萬沽 6年實蝕15%

正當同區新盤加推之際，將軍澳日出康城再錄二手蝕讓個案。美聯分行營業經理羅定康表示，日出康城MALIBU 3A座高層B室，實用面積595方呎，兩房連儲物室間隔（即兩房半戶），原業主購入單位後閒置至今，獲換樓客以888萬元承接自住，實呎14,924元。原業主2018年4月978.9萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕約90.9萬元或約9%，連使費料實蝕約145萬元或約一成半。

沙田富豪花園本月開齋，業主卻蝕讓離場。中原地產分區營業經理侯惠良表示，富豪花園剛錄本月首宗成交，位於E座低層D室，實用面積670方呎，3房間隔，以600萬元易手，實呎8955元。買家為用家，原業主2017年680萬元購入，持貨約7年，帳面蝕約80萬元或約12%，連使費計實蝕約116萬元或17%。

再有租客租轉買入市。香港置業分行營業經理胡國安稱，九龍灣淘大花園，本月暫錄約3宗成交，其中位於G座極高層戶，實用面積390方呎，兩房間隔，向東南望開揚山景。獲區內租客以481萬元承接，實呎12,333元。業主2010年6月以約229.7萬元購入，帳面獲利約251.3萬元或1.1倍。

十大屋苑周末4成交 連續3周單位數

另外，新盤搶客，二手續處於悶局。中原地產統計，十大屋苑剛過去周末錄4宗成交，按周回升33%，零成交涉6個屋苑，連續第3周錄得單位數成交，只有鰂魚涌太古城、紅磡黃埔花園、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園各錄一宗成交。另美聯統計，十大屋苑剛過去周末錄約6宗成交，與前周末5宗相若。

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