ONE STANLEY享海景 洋溢希臘風

明報記者 歐陽慧恩

攝影 劉焌陶

ONE STANLEY內設3條園林大道，其中ASTA AVENUE設10幢海景洋房，全部設私人花園及泳池；BERYL AVENUE及CORAL AVENUE分別設14幢及8幢海景獨立洋房；項目最頂排的CORAL AVENUE，設11座低密度住宅，全數屬特色分層戶。項目自4月推出發售至今，暫累售9伙，估計吸金總額約8億元。

特色分層戶洋房兼備

是次介紹的CORAL AVENUE第1座2樓、3樓B室，實用面積1909方呎，4房雙套複式戶連821方呎天台，現時連裝修及家俬出售。在2樓甫步出升降機，屬單位玄關範圍，設入牆鞋櫃；單位設計以法式生活藝術為靈感，採灰、棕及藍色作大廳主色，配以利落線條打造現代奢華風，牆身用灰色飾牆貫徹格局，並隱藏內置樓梯下的儲物室，令整體空間更歸一；飯廳擺放長形8人餐桌，配以特大玻璃窗及金屬吊燈，使單位內的沉實用色得以平衡；客廳擺放大型梳化及圓形茶几，格調大方。

廚房家電屬美德名牌

廚房設計與大廳互相呼應，鼠尾草綠色廚櫃，配合地面的拼砌大理石，突顯歐式風格，而環形廚櫃設計經典，附設一系列名牌家電，包括德國Gaggenau蒸焗爐、烘碟機、煤氣煮食爐及電磁爐等，雪櫃選用美國Sub-Zero，可以應付大型家庭聚會的烹飪所需；廚房連接工人套房，並設後門。睡房位於3樓，主人房採無主燈設計，房內光線平均，空間感理想，加上連接露台，帶出度假風情。值得留意是，此樓層原本設私人升降機大堂，設計師將該位置納入主人房，改為衣帽間；主人房套廁設雙洗手盆的5件頭配置，同時設浴缸、沐浴間；主人房旁另一睡房亦屬套房，均享赤柱灣海景。

另外兩間房設計為書房及多用途房，書房設大型儲物櫃，可擺放戶主的藏書及珍藏飾品；另單位設內置樓梯通往天台，能舉辦各式聚會及活動。

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