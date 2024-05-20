新盤搶客 將廣半月未開齋

明報記者 周悅蜓

將軍澳廣場最近成交要追溯至上月底，位於3A座中層B室，實用530方呎，3房間隔，以786.8萬元易手，實呎14,845元。楊友銘表示，將軍澳廣場以往平均每月約8至9宗成交，即每3至4日一宗，近月交投明顯放緩；而區內其他二手屋苑，包括將軍澳中心，亦有類似情况。他續指出，本月區內約三分一成交來自「白居二」客，預期短期對二手私人住宅做價及交投量有支持作用。

「白居二」客280萬購英明苑兩房

同區英明苑近期錄「白居二」客入市個案。中原分行經理關偉豪表示，英明苑本月錄首宗成交，位於D座低層8室，實用401方呎兩房間隔，座向東方，以280萬元未補價易手，實呎6983元，買家為外區「白居二」客。關續指出，原業主1989年5月以約26萬元向房委會一手購入，持貨長達35年，帳面大幅獲利254萬元離場，單位升值逾9.7倍。

天鑽3房售706萬 呎價1.2萬新低

另外，大埔半新盤天鑽錄二手呎價新低成交。美聯助理區域經理楊浩然表示，天鑽18座高層D室，實用面積586方呎3房間隔，早前曾以730萬元放售，議價24萬元或3%後，以706萬元易手，實呎約12,048元，料為屋苑最低二手呎價水平；原業主2021年864萬元購入，帳面蝕158萬元或18%，連使費料實蝕約195萬元或23%。

毛舜筠2420萬沽康樂園 13年賺642萬

近期市場續錄名人沽貨個案，其中「影后」毛舜筠及相關人士本月初以2420萬元售出康樂園第10街一幢實用1535方呎洋房，實呎15,765元，參考同街道今年成交呎價約1.4萬元，今次成交價屬理想價。

毛舜筠等早於2011年以1778萬元購入，持貨約13年，帳面獲利642萬元或36%。據悉，上述物業由毛舜筠等人自住，近年毛舜筠經常在洋房內宴客，包括曾合作電影的MIRROR成員柳應廷（Jer）和呂爵安（Edan），亦與石修兒子陳宇琛在單位內拍攝YouTube，令單位曝光。

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