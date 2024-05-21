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許家印布力徑銀主盤4.7億沽 呎價9萬 低一年前放售市值8.8億近半

【明報專訊】雖然「撤辣」後樓市氣氛熾熱，惟早前淪為銀主盤的超級豪宅，銀主終面對現實，以大幅低於市價沽貨。曾由恒大（3333）創辦人許家印或相關人士持有的山頂布力徑10號其中一幢洋房，被銀主放售超過一年後，據悉新近獲買家以約4.7億元承接，實呎約9萬元，較一年前估值8.8億元低近一半。

上述物業為布力徑10號B屋，實用面積約5171方呎，已被建行亞洲接管多時，並於約一年前放售，據悉最新以約4.7億元成交，實呎90,892元。資料顯示，許家印及相關人士曾向新世界（0017）一手購入布力徑10號3幢洋房，惟當年以公司買賣形式進行，故市場未知物業實際成交價。

隨着恒大「爆煲」，恒大許家印或相關人士在港持有的多個物業，包括上述3幢超級豪宅先後被接管，其中今次售出的B屋，去年3月就委託中原地產及世邦魏理仕為聯合獨家代理，當時有指物業市值約8.8億元，實呎約17萬元，雖然當時有關代理行指出，接獲數十組買家查詢，包括本地老牌家族、超級富豪及內地客，惟遲遲未能售出，若以最新成交價計，較一年前市值低約47%。至於同曾由許家印及相關人士持有的布力徑10號E屋，則於今年初推出招標，並已於4月22日截標，惟暫未聞成交，物業實用約4933方呎，當時有指市值約5億元，實呎超過10萬元。

海璇一房1068萬沽 6年蝕近半最傷

另外，作為港島東「樓皇」的北角海璇，剛錄大額二手蝕讓，位於5A座高層B室，實用378方呎，1房間隔，新近以1068萬元售出，實呎28,254元；原業主2018年中以約1848萬元一手購入，實呎48,889元，帳面蝕約780萬元或42%。據悉，原業主當年需付樓價15%辣稅，連同其他使費，再扣除發展商當年為買家提供最高樓價10.5%的印花稅回贈優惠，估計實蝕約870餘萬元或約47%，為項目歷年來蝕幅最大二手成交。

事實上，該名業主曾於2017年以約750萬元購入西灣河柏匯一個實用328方呎的一個高層A室1房單位，至2020年售出，作價僅660萬元，帳面蝕約90萬元，由於購入時同樣需付辣稅，故連同使費，料實蝕約150餘萬元或約20%。

迎海特色戶4100萬沽 6年輸近1800萬

此外，新界半新盤同錄大幅蝕讓，馬鞍山迎海2期迎海‧星灣19座地下連一樓複式單位，實用3108方呎，最新連兩個車位以4100萬元易手，實呎13,192元。原業主於2018年以5603萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕1503萬元，若連使費料實蝕近1800萬元或約32%。

另九龍指標豪宅屋苑、何文田君頤峰有特色戶蝕逾千萬沽出，市場消息指出，位於2座極高層A室，為屋苑罕有的「君鑾華殿」特色戶，實用1920方呎，5房雙套間隔，以6850萬元成交，實呎35,677元，原業主2018年7850萬元購入，持貨約6年，連使費料實蝕約1500萬元，蝕幅約19%。

明報記者

[香港地產]

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