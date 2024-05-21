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廣源邨217呎售211萬 不足4年實蝕近兩成

【明報專訊】除超級豪宅外，資助房屋亦錄二手蝕讓成交，其中沙田公屋廣源邨，一個開放式單位以211萬元已補價售出，原業主持貨不足4年，連使費料實蝕約44萬元或約17%。

港灣豪庭連錄蝕讓 3房兩年蝕18%

市場消息指出，上述單位為廣源邨廣棉樓高層15室，實用217方呎，開放式間隔，以211萬元已補價售出，實呎9724元。原業主2020年10月246萬元已補價購入，持貨不足4年，帳面蝕35萬元，蝕幅約14.2%，連使費料實蝕約44萬元或約17%。

大角嘴港灣豪庭罕有連錄兩宗蝕讓成交。香港置業首席聯席董事曾家輝表示，港灣豪庭4座低層C室，實用469方呎，3房間隔，以722萬元易手，實呎15,394元，原業主2022年832萬元購入，持貨約兩年，帳面蝕約110萬元或13%，連使費料實蝕約151.5萬元或18%。同屋苑4座高層C室，實用476方呎，3房間隔，以770萬元易手，實呎16,806元，原業主2020年875萬元購入，持貨約4年，帳面蝕約105萬元或12%，連使費料實蝕約148.7萬元或17%。

另外，亦有內地業主數年前付大額辣稅入市後蝕讓離場。

中原地產副區域營業董事梁廣成表示，大埔白石角逸瓏灣本月暫錄約兩宗成交，最新成交為2期高座8座中層A室，實用2024方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，以3800萬元易手，實呎18,775元。

內地客3800萬沽逸瓏灣

8年實蝕27%

原業主2016年7月3915.7萬元一手購入，持貨約8年，帳面蝕讓約115.7萬元。不過，由於原業主為內地人，購入時需付樓價23.5%辣稅（包括15%買家印花稅及8.5%雙倍印花稅），故連使費料實蝕約1070萬元或約27%。

[香港地產]

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