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ONE WOOD投資10億 或明開示範單位

【明報專訊】一手交投暢旺，大型發展商正籌備推售大型全新盤之際，中小型發展商亦加入新盤戰。主力從事建築及承辦工程的盈信控股，旗下已屆現樓的灣仔單幢式物業ONE WOOD ROAD，繼上周上載樓書後，昨委託利嘉閣任獨家代理，最快明日對外開放示範單位，擬本周內開價。

折合每呎成本約2.38萬

盈信控股代表游國輝表示，項目總投資額約10億元，最快明日開放現樓示範單位予公眾參觀，並透露積極考慮本周內開價。他指出，項目主打實用460方呎的兩房戶型，單位設明廁及梗廚，料受單身一族、分支家庭客及投資者客喜愛。

ONE WOOD ROAD屬單幢項目，位於灣仔活道1號，鄰近集成中心，目前已屆現樓，樓高26層，提供42伙，單位實用面積介乎460至1284方呎，主打兩房及3房戶，另設特色戶，其中面積最大為2樓及3樓複式A室，屬實用1284方呎3套房間隔。資料顯示，盈信控股2018年以底價4.85億元統一活道1號的業權，以可建樓面約4.2萬方呎計，每方呎樓面價約1.15萬元；若以總投資額10億元計，即折合平均呎價逾2.38萬元。

帝景園錄兩成交 單日吸金逾億

另外，長實（1113）現樓豪宅項目中半山波老道21 BORRETT ROAD，最新上載銷售安排，周五推售3樓6號單位招標，實用面積2169方呎，4房連雙套房間隔，招標期至5月底。新地（0016）旗下現正拆售的中半山豪宅帝景園，代理消息指出，帝景園昨日連錄兩宗成交，單日吸金1.07億元，其中一個成交單為3座22樓A室，實用1520方呎，3房1套及工作間設計，以約5500萬元，實呎約3.6萬元。

會德豐牽頭發展的啟德MIAMI QUAY I，昨日售出兩伙，其中一伙為第1座22樓A室，實用716方呎，3房1套加工作間設計，成交價1850.3萬元，實呎25,842元。據悉，MIAMI QUAY I 自本月以現樓發售後，約一周沽出22伙，套現逾2.65億元。

[香港地產]

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