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盧華家族1.18億沽星光行10伙 3年蝕16%

【明報專訊】工商舖市場續錄投資者沽貨個案。資料顯示，資深投資者盧華家族本月初沽出尖沙嘴星光行6個單位，分別是12樓8至12及14室，面積約5692方呎，成交價6300萬元，呎價約1.1萬元。登記買家為福聯置業有限公司，公司董事為莊紫祥，與全國政協委員名字相同，料為同一人。

翻查資料，盧華家族2021年2月斥資逾1.41億元、向日本玩具生產商TOMY購入的星光行12樓7至12室、14至16室及16A室，共10個寫字樓單位，總樓面約9624方呎，成交價逾1.41億元，呎價約1.47萬元。該家族翌年起開始放售物業，在上述成交前，已售出4個單位，分別為12樓7、15、16及16A室，成交價介乎1167.74萬至1557.6萬元，套現約5502萬元，連同最新6個單位，10個單位已全數售出，套現約1.18億元，較3年多前購入價低約2300萬元或約16%。

印刷商放售鰂魚涌物業 市值2.9億

工廈物業租金在過去數年持續上升，有業主伺機放售全層工廈物業。仲量聯行最新獲委託獨家代理出售紅磡富德中心3樓全層，面積約30,723方呎，叫價1.32億元，呎價4300元。仲量聯行資本市場部資深董事譚蔭培表示，物業享全海景，業主一直作自用，現以交吉形式出售，可作貨倉或工業用途等。原業主早在1987年6月以逾1361萬元購入，若以1.32億元售出，料帳面獲利逾1.18億元或逾8.6倍。

由印刷公司持有的鰂魚涌英皇道653至659號東祥工廠大廈一籃子工業物業，以及8個車位，委託世邦魏理仕獲業主為獨家代理出售，工業單位面積由2324至4600方呎，部分相連單位面積達7980方呎，而總面積則約47,920方呎，物業市值約2.9億元。世邦魏理仕香港資本市場部副董事戴震冲表示，買家可獨立單位或連車位一同購入，或全數購入，意向呎價5000餘元起。

[香港地產]

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