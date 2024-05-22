嘉湖兩房業主持貨3個月賺兩成

新港城兩房呎售1.69萬 9個月新高

世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山新港城H座高層02室，實用面積338方呎兩房戶、望海景，以572萬元成交、實呎1.69萬元，料為屋苑自去年8月後、即約9個月的成交呎價新高；原業主於2015年以485萬元購入，持貨約9年，帳賺87萬元或18%。

維港匯兩房二手1428萬沽

另市場消息指出，西南九龍長沙灣維港匯新錄二手成交，為1期第2座中層B室，實用面積489方呎兩房戶，以1428萬元售出、實呎29,202元，原業主2021年以1360.31萬元購入，帳面賺約67.7萬元或5%。

市區屋苑方面，中原首席分區營業經理盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本月至今暫錄約6宗買賣，屋苑新錄第27座極低層「籮底貨」易手，實用面積516方呎兩房間隔、望內園景，1月起以銀主盤形式叫價718萬元放盤，近日以580萬元售出，即累減138萬元或19%、實呎1.12萬元。

海怡低層銀主盤「籮底貨」580萬沽

據了解，上述同座、同室中層單位，於本月初以733萬元成交，雖然樓層有差距，但單位面積及間隔均相若，成交價相差153萬元或21%；上述單位原業主則於2000年以220萬元購入，24年間升值360萬元或約1.6倍。