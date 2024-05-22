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恒地衛城道8號豪宅獲批入伙紙

【明報專訊】恒地（0012）多年前發售的西半山天匯，多次創下高價紀錄、更曾被形容為「亞洲樓王」；事實上，恒地近年積極發展西半山同區美麗臺項目，或打造成如天匯的豪宅地標。據屋宇署資料，項目已於今年3月獲批入伙紙，市場估計項目最大單位的實用面積，有機會達1萬方呎，估計發展商會待完成項目內部裝修後，才推出市場發售。

據屋宇署資料顯示，上述美麗臺項目現址為衛城道8號，分兩期獲批入伙紙，提供172個單位，當中以大單位為主，最大一伙以屋宇署可用面積計，約7968方呎，惟有關面積並未計算廚房、浴室等，故市場人士相信，未來發展商售樓，最大單位的實用面積有機會達1萬方呎，料項目大部分單位均享開揚都會景色。雖然物業已獲批入伙紙，但市場消息，發展商今年展開銷售的機會不大，估計待完成全部內部裝修等工程後，再作銷售。

另屋宇署3月批出15份建築圖則，包括4項住宅及商住發展等；長實（1113）與市建局合作發展的西營盤皇后大道西/賢居里項目，於3月獲屋宇署批出圖則，將建1座33層高（在3層基座、1層低層地下，以及1層地庫之上）之商住大樓，涉11.17萬方呎住宅樓面、1.7萬方呎非住宅樓面。另永隆銀行伍氏家族持有的東半山大坑道58號項目，則獲批建1座18層高住宅物業，涉1.59萬方呎樓面。

長實西區項目批建33層商住大廈

另九倉（0004）與心光盲人院暨學校在2021年換地後，心光盲人院積極籌建東涌宿舍，今年3月獲屋宇署准建1幢4層高（另設一層地庫）的宿舍，涉25.18萬方呎。資料顯示，九倉2021年向心光盲人院支付7億元，以及東涌沙咀頭4幅約19萬方呎土地，換取薄扶林學校現址，重建為海景豪宅。

心光東涌批建宿舍涉逾20萬呎

心光盲人院暨學校表示，新校址位處東涌，可建樓面約20萬方呎，較現時校舍約14萬方呎，增加6萬方呎或43%，估計至少5年以上才建成新校。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，3月全港未有私宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），為自去年1月以來，相隔14個月後再現「零動工」；另3月全港有6個項目落成，合共1381個私宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較2月的1伙大增1380倍。

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