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金朝陽葵涌擬建凍倉 規劃署不反對

【明報專訊】本地市場對冷凍倉庫的需求持續增加，金朝陽（0878）早前就葵涌華星街13號至17號南華冷房工業大廈，向城規會改劃申請，擬議略為放寬地積比率限制，由現時9.5倍，增加20%至11.4倍，計劃發展一幢21層高建築物（包括地下和兩層地庫停車場），擬作貨倉用途（冷凍倉庫），總樓面約21.81萬方呎。 

城規會將於本周五審理上述申請，據規劃署文件顯示，有關改劃符合工業用途的規劃意圖，不反對申請，料在本周五可獲開綠燈。

擬建21層高 總樓面逾21萬呎

翻查資料，金朝陽早於2021年10月已就項目提交改劃申請，當時申請重建為新式工廈，總樓面約21.8萬方呎，並於2022年3月獲批；同年5月金朝陽再遞交改劃申請，計劃重建數據中心，樓面仍維持21.8萬方呎，並於同年8月獲批。

楊建文3050萬購觀塘工廈全層

此外，近年積極吸納觀塘區物業的伯恩光學始創人楊建文，上月底斥資3050萬元，購入觀塘開源道工廈福昌大廈13樓全層，以全層面積7712方呎計、呎價3955元；原業主為已故「舖王」鄧成波的家族成員，於2011年5月以2800萬元購入，帳面獲利250萬元或約9%。

楊3度向「舖王」家族購觀塘物業

資料顯示，楊氏過去數年，先後數次購入福昌大廈的物業，連同上述成交，最少3次是向鄧成波家族購入觀塘區物業，包括2021年5月，楊建文以6200萬元，向鄧氏家族購入該廈1樓全層、呎價5827元；另今年3月斥資1.5億元，向鄧氏家族購入駱駝漆大廈第1座A1及A2號地廠，面積約3816方呎、呎價3.93萬元。

另市場消息指出，荃灣眾安街106號地舖，面積約1200方呎，最新以3700萬元連租約易手、呎價3.08萬元；商舖現時租予泰式按摩店，月租約12萬元，即買家可享租金回報率約3.89厘；原業主早於1972年12月以47萬元買入，持貨52年，帳面賺3653萬元或77倍。

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