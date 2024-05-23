NOVO LAND兩房銀主盤510萬沽 實呎1.2萬 兩年貶值兩成

入伙1年多的屯門兆康NOVO LAND第1A期，去年首度出現銀主盤，有關單位為Elverum 1座高層P室，實用418方呎，兩房望山景，原業主2022年8月以約657.53萬元一手購入。據悉，原業主去年因斷供單位而被銀行接管，意味物業入伙1年多已淪為銀主盤。單位今年1月曾推出拍賣，當時開價560萬元，較購入價低97.53萬元或15%，實呎13,397元，與屋苑一手貨尾單位呎價相若，惟未獲承接。至本月開價410萬元再度拍賣，較同類單位520萬元低110萬元或21%，實呎跌穿1萬元。據悉，單位近日最終獲買家以510萬元承接，實呎1.22萬元。

入伙逾1年淪銀主盤

此外，中原副區域營業董事伍耀祖表示，上車屋苑天水圍嘉湖山莊本月暫錄得19宗成交，較上月同期增加42%，最新一宗成交為麗湖居10座高層C室，實用546方呎，3房間隔，以488萬元易手，實呎8938元。原業主2021年11月以620萬元買入，持貨約兩年半，帳蝕132萬元或21%，連使費計實蝕約158萬或25%。

40年元朗單幢樓兩房 4個月炒貴近兩成

另一邊廂，市場卻連錄短炒獲利個案。市場消息指出，樓齡約40年的元朗單幢式物業寶豐大廈，一個位於中層A室，屬實用211方呎兩房戶，原業主今年1月210萬元購入，早前以260萬元放售，獲上車客以250萬元承接，實呎11,848元。原業主持貨約4個月，帳面獲利40萬元或19%。

屯門海典軒亦錄短炒成交，美聯區域營業董事梁浩文表示，單位為2座高層C室，實用485方呎，兩房間隔，原業主去年12月553萬元購入，近日獲區內用家以640萬元承接，實呎13,196元。原業主持貨快將半年，帳面獲利87萬元或16%。

鰂魚涌太古城錄業主沽貨勁賺離場個案。美聯市務經理（銷售）陳昌裕表示，太古城綠楊閣中低層H室，實用1114方呎，3房1套連工人房間隔，以1920萬元易手，實呎17,235元。原業主2004年6月約730萬元購入，持貨約20年，帳面獲利約1190萬元或約1.6倍。

明報記者