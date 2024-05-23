盈翠平均呎租 不足半年彈近9%

兩房月租2.1萬 高市價5%

中原地產高級資深分區營業經理黃國強表示，本月青衣區租賃表現開始活躍，暫錄約65宗成交，預計全月可突破上月約90宗水平，而區內現時不論一線或二三線屋苑，以及各類單位的租盤均見短缺，相信租金有穩步上升空間。他又稱，盈翠半島9座高層F室，實用523方呎，兩房間隔，單位獲租客以2.1萬元承租，實用呎租40.2元，較同類單位近期月租約2萬元高約5%。租客為本地家庭，由於市場租盤短缺，故願意以略高於市價承租。業主2019年840萬元購入，租金回報約3厘。盈翠半島本月租賃成交已超上月全月，暫錄12宗租賃個案，平均實用呎租約38元，相對今年1月平均呎租約35元，升幅近9%。

瑧樺203呎月租1.36萬 回報3.3厘

事實上，去年部分低價入市之投資者，出租物業享較高回報。中原地產豪宅高級分區經理馬肇堅表示，九龍窩打老道瑧樺極高層B3室，實用203方呎，開放式間隔，以13,600元租出，實呎租67元。業主去年10月以500萬元購入物業，持貨7個月，租金回報約3.3厘。

此外，沙田九肚尚珩1座低層B室，實用1930方呎，4房連雙套房及工人套房間隔，以8.3萬元租出，實呎租約43元，而租客為區外家庭客。業主2018年5326萬元一手購入，租金回報近2厘。沙田大圍老牌屋苑世界花園錄得9個月來最大宗租賃成交，美聯物業助理區域經理黃國輝稱，大圍世界花園第1座海棠閣中層A室，實用2217方呎，屬4房套間隔，連兩車位出租，獲本港家庭客以月租48,800元承租，實呎租約22元，屬市價水平。業主2007年1140萬元購入單位，租金回報逾5厘。