華蘭兩房售542萬 3個月回升7%

翻查資料，上述單位對上樓層的F室，今年2月「撤辣」前以507萬元沽出，反映同類單位約3個月來，成交價回升35萬元或7%；至於是次成交單位原業主，於2013年以475萬元購入，持貨11年，帳面賺67萬元或14%。

藍灣半島1房業主持貨1年蝕17%

不過，有個別港島東屋苑錄蝕讓。世紀21Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島第5座高層單位，實用面積323方呎1房間隔、望內園及海景，原業主以650萬元放盤，議價後減122萬元或19%，以528萬元易手、實呎16,347元。翻查資料，同座高層H室，面積、景觀相若之同類單位，2月「撤辣」前以483萬元易手，反映同類單位價位約3個月回升45萬元或9%；惟原業主去年2月以600萬元購入，持貨1年多，帳面蝕72萬元，連使費有可能實蝕約100萬元或17%。

九龍大型屋苑亦錄蝕讓。香港置業分行首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭第3座高層E室，實用面積344方呎，原則兩房改1房，以630萬元沽出、實呎18,314元；原業主2021年11月以約750萬元購入，帳面虧損約120萬元，連使費有可能實蝕約160萬元或21%。

新界方面，中原區域營業董事黎宗文表示，沙田第一城5月至今暫錄約11宗二手成交，較上月同期錄9宗增兩宗或22%，屋苑新錄第14座中層C室成交，實用面積853方呎3房連套房間隔，原業主2月開價約960萬元，議價後減80萬元或8%，以880萬元易手、實呎10,317元；原業主2011年以570萬元購入，持貨約13年，帳面獲利約310萬元或54%。