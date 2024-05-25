moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

BELGRAVIA售6300萬 13年實蝕三成

【明報專訊】經過3、4月的旺市後，樓市回歸平靜，市場再錄大幅蝕讓個案，其中位於港島南區的傳統分層豪宅BELGRAVIA，一個3房高層單位本月初以6300萬元售出，原業主持貨約13年，連使費料實蝕約2550萬元或30%，屬屋苑罕有大額蝕讓個案。

BELGRAVIA為南區指標豪宅，過往曾吸引內地著名演員陳道明以約8100萬元購入實用面積1875方呎的中層A室收租，而今次售出之單位，與陳道明所購入之單位為面積相同的A室，但就位於高層。

資料顯示，該單位本月初以6300萬元連車位售出，實呎33,600元。上址原業主2011年以公司名義斥8430萬元一手購入，帳面蝕約2130萬元，若連使費料實蝕約2550萬元或約30%。

中國和平統一促進會會長2億掃陽明兩伙

另僑福近月先後拆售大潭陽明山莊部分單位，獲大手客連購兩伙，有關單位為17座極高層A、B室，實用面積分別為2188及2626方呎，本月初分別以9299萬及1.11億元售出，實呎同約4.2萬元。兩伙買家同以競爭有限公司作登記，董事包括姚志勝、呂艷霜，前者為中國和平統一促進會香港總會會長，二人過往曾以1.05億元購入金鐘力寶中心2座中層單位及以10.5億元向「物流張」張順宜，購入中環中心第43樓。

富榮3房未補價608萬沽 5年實蝕22%

中小型單位同錄多宗蝕讓。世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園17座頂層戶，實用面積592方呎，3房間隔，以608萬元未補價易手，實呎10,270元。原業主2019年3月738萬元未補價購入，持貨近5年，帳面蝕130萬元，若連使費料實蝕逾160萬元或約22%。

金帝軒3房755萬沽 原業主實蝕逾200萬

此外，美聯物業高級分區營業經理陳凱廸稱，西營盤金帝軒中層B室，實用面積439方呎，3房間隔，獲上車客以755萬元承接，實呎17,198元。原業主2020年5月約920萬元購入，持貨約4年，帳面蝕約165萬元，連使費料實蝕逾200萬元或22%。

市場消息又指出，元朗喜利大廈高層N室1房戶，實用面積259方呎，則以253萬元售出，實呎9768元，原業主2018年320萬元購入，帳面蝕67萬元，連使費料實蝕約80萬元或25%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款