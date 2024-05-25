BELGRAVIA售6300萬 13年實蝕三成

BELGRAVIA為南區指標豪宅，過往曾吸引內地著名演員陳道明以約8100萬元購入實用面積1875方呎的中層A室收租，而今次售出之單位，與陳道明所購入之單位為面積相同的A室，但就位於高層。

資料顯示，該單位本月初以6300萬元連車位售出，實呎33,600元。上址原業主2011年以公司名義斥8430萬元一手購入，帳面蝕約2130萬元，若連使費料實蝕約2550萬元或約30%。

中國和平統一促進會會長2億掃陽明兩伙

另僑福近月先後拆售大潭陽明山莊部分單位，獲大手客連購兩伙，有關單位為17座極高層A、B室，實用面積分別為2188及2626方呎，本月初分別以9299萬及1.11億元售出，實呎同約4.2萬元。兩伙買家同以競爭有限公司作登記，董事包括姚志勝、呂艷霜，前者為中國和平統一促進會香港總會會長，二人過往曾以1.05億元購入金鐘力寶中心2座中層單位及以10.5億元向「物流張」張順宜，購入中環中心第43樓。

富榮3房未補價608萬沽 5年實蝕22%

中小型單位同錄多宗蝕讓。世紀21家天下分行經理黎振傑表示，旺角富榮花園17座頂層戶，實用面積592方呎，3房間隔，以608萬元未補價易手，實呎10,270元。原業主2019年3月738萬元未補價購入，持貨近5年，帳面蝕130萬元，若連使費料實蝕逾160萬元或約22%。

金帝軒3房755萬沽 原業主實蝕逾200萬

此外，美聯物業高級分區營業經理陳凱廸稱，西營盤金帝軒中層B室，實用面積439方呎，3房間隔，獲上車客以755萬元承接，實呎17,198元。原業主2020年5月約920萬元購入，持貨約4年，帳面蝕約165萬元，連使費料實蝕逾200萬元或22%。

市場消息又指出，元朗喜利大廈高層N室1房戶，實用面積259方呎，則以253萬元售出，實呎9768元，原業主2018年320萬元購入，帳面蝕67萬元，連使費料實蝕約80萬元或25%。