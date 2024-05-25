ONE STANLEY售1.46億 實呎4.4萬雙破頂

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，項目4月推出至今累售11伙、吸金總額逾9.56億元，未來一至兩周內，將首度開放前排臨海洋房供準買家預約參觀，買家需帶同100萬元本票以安排參觀。

碧麗軒洋房1.5億沽 實呎3.46萬

華懋南區薄扶林豪宅碧麗軒亦新售出3號洋房，物業實用面積4326方呎，連891方呎平台、63方呎花園及275方呎天台，4房4套連儲物室間隔，設私人升降機及泳池，成交價高達1.5億元、實呎3.46萬元。

華懋表示，由21伙組成的碧麗軒，目前僅餘最後兩伙複式戶、兩幢洋房可供洽購（均設私家天台連泳池）；而2月底政府全面「撤辣」至今，碧麗軒共錄7宗成交、套現4.98億元。

BORRETT 4房連車位 1.15億招標售出

長實（1113）港島中半山21 BORRETT ROAD，同樣透過招標，新售出3樓6號室，實用面積2169方呎，4房雙套連儲物房間隔，連車位成交價1.15億元、實呎5.3萬元。

此外，長實同系近日減價約兩成促銷的沙田九肚名日‧九肚山，新售出2座中層實用面積1226方呎C室，4房戶型，成交價2010.3萬元、實呎1.63萬元。

九龍方面，新地（0016）啟德跑道區天璽‧海，持續錄得成交之際，同系已屆現樓的何文田天鑄2期，新售出第5座19樓C室，實用面積1723方呎4房間隔、設私人升降機大堂，以逾5342.33萬元招標售出，實呎3.1萬元，買家成交期91日，並獲贈部分家具。天鑄2期本月暫錄4宗一手成交，吸金約2.5億元。

另外，新地同系天水圍已屆現樓的Wetland Seasons Bay 3期，亦售出一伙特色單位，為第6A座1樓B8室，實用面積423方呎兩房間隔連平台，成交價640.69萬元、實呎1.51萬元。