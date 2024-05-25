世茂中環中心全層傳7.3億易手

另樂風集團部署推售大角嘴新式工廈TWO BEDFORD PLACE，發展商昨日開放設於佐敦莊士倫敦廣場的展銷廳予公眾參觀，擬於短期內推售。

樂風短期推TWO BEDFORD PLACE

樂風集團創辦人及主席周佩賢表示，適逢政府加大力度推動盛事經濟，為本地商業活動注入活力，TWO BEDFORD PLACE的地利優勢和建築開則，相信定能深受投資者和用家青睞。

TWO BEDFORD PLACE項目為新式工廈，樓高28層，提供70個新型工作室，標準樓層規劃成3個獨立工作室，建築面積介乎644至860方呎。

此外，新地（0016）銅鑼灣wwwtc mall即日起至7月1日，聯乘場內多個租戶推出健康優惠及體驗，包括首次與PURE Yoga合作推出戶外黃昏瑜伽體驗，參加者將在PURE Yoga資深瑜伽導師帶領下，於商場L5戶外空間進行瑜伽體驗，即日起，The Point會員憑場內GF至L13商戶即日消費滿500元，即可換取指定日子的瑜伽體驗通行證乙張。