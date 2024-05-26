MARINI兩房722萬沽 4年實蝕112萬

換言之，原業主持貨逾4年，帳面蝕讓81萬元或10%，計算交易費用後，實際蝕逾112萬元或14%。何氏補充，MARINI本月暫錄4宗成交，平均實呎14,775元。

蝕讓潮蔓延至居屋市場，世紀21奇豐區域經理莊瑞生表示，馬鞍山錦駿苑首錄二手成交，單位為C座中層4室，實用面積311方呎，開放式設計，望開揚景致，原業主早前以230萬元（未補地價）放售，即獲買家洽詢，雙方議價後減價5萬元或約2%，以綠表價225萬元易手，實呎7235元。

原業主在2021年7月以225萬元（未補地價）購入，持貨快將3年，帳面平手離場，實際蝕交易費用離場，涉款約6萬元或近3%。

新盤市場持續暢旺，會德豐地產與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城PARK SEASONS，昨日有全新一輪銷售，共推出154伙，發展商表示，昨日售出27伙，套現逾1.51億元，包括多組大手客入市，當中更有地產代理購入兩伙。

PARK SEASONS新一輪沽27伙

吸金1.5億

會德豐又指出，集團今年銷售金額已逾124億元，包括新盤日出康城SEASONS系列、啟德MONACO系列、啟德跑道區Park Peninsula系列、西南九龍長沙灣維港滙系列等。

另同位於鐵路上蓋，由長實（1113）及港鐵合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast，昨日售出1伙，單位為2A座高層B室，實用面積773方呎，3房1套間隔，成交價2024.6萬元，實呎26,191元。

Blue Coast本月暫售6伙

共涉1.4億

據悉，買家為內地客，其女兒在港國際學校就讀，現租住鴨脷洲海怡半島，認為租樓不划算，加上「撤辣」消息利好樓市，故購入物業自用。連同上述成交，Blue Coast本月暫售出6伙，套現逾1.42億元。

[香港地產]