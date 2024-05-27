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「撤辣」後 港鐵新盤沽逾2000伙 鄧智輝：東涌東站1期爭取今年內重推

【明報專訊】政府2月底全面「撤辣」快將3個月，除帶動整體一手新盤成交累錄逾7400宗外，更令港鐵（0066）成為「贏家」；港鐵物業及國際業務總監鄧智輝表示，港鐵旗下新盤，自「撤辣」至今累積售逾2000伙，對此賣樓佳績感滿意；據本報統計，3月起推出的3個鐵路新盤，迄今合共售約1860伙、估計吸金總額約223億元。此外，鄧透露去年推出但流標的東涌東站第1期項目，爭取今年內重推。

明報記者 江俊洋

2月底正式「撤辣」後，新盤交投市况於3月異常熾熱，發展商積極推出新盤應市；港鐵亦乘此「東風」，3月起連推3個鐵路概念大型新盤，包括與會德豐合作的將軍澳日出康城SEASONS系列、與長實（1113）合作的黃竹坑港島南岸Blue Coast，以及與鷹君（0041）合作的何文田朗賢峯。

Blue Coast吸金總額高逾百億

綜合一手銷售網及市場資訊，上述3盤3月推出至今合共沽出約1860伙，以樓量而言，佔「撤辣」後港鐵樓盤累售總數逾2000伙的93%，估計吸金總額約223億元，當中以SEASONS系列銷售量最高，整個項目累售約752伙、套現48億元：Blue Coast為套現額最高項目，達105億元，4月推售至今累沽約560伙。

新單位供應涉約1.4萬個

鄧智輝昨日表示，港鐵仍有約1.4萬個新單位供應，主要分佈於黃竹坑港島南岸、將軍澳日出康城，以及油塘通風樓等。

對近期一手新盤交投有回軟迹象，他回應指出，市場短時間內已經錄逾7000宗成交，需要時間消化，惟本港市場仍有剛性需求，故對樓市發展前景仍樂觀，港鐵會因應市場需求，適時推出新項目。

可留意是，港鐵去年推出的兩個大嶼山項目，包括小蠔灣1期項目、東涌東站1期項目，最終皆以流標收場，其中後者於去年底推出時更屬「零入標」，鄧智輝表示，港鐵目標是爭取於今年內再推出招標，項目各項條款及單位伙數亦在評估中，在完成準備工作後重新招標。

他強調，項目招標條款會不時檢討及審視，以吸引發展商投標。

東涌東站招標條款不時檢討審視

翻查資料，東涌東站1期項目去年招標時，由發展商支付「一口價」約11億元、俗稱「入場費」的前期費，以分紅比例決定誰中標；中標者亦須負責興建道路，而樓面約8.75萬方呎的商場，落成後需交還港鐵管理。整個東涌東站項目分期發展，並提供購物及公共運輸交匯處等配套，其中1期可建住宅樓面近70萬方呎，預計提供約1200伙。

至於小蠔灣項目，鄧表示仍以2030年入伙為目標；該項目1期總樓面131.28萬方呎，住宅樓面約124.54萬方呎，提供最多1900伙，另設商場，去年初截標時，僅接獲來自長實（1113）、新地（0016）及會德豐的標書，但港鐵最終不接納。

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