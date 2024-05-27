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本月一手1290宗成交 新地膺「賣樓王」

【明報專訊】5月新盤交投放緩，綜合市場資訊，本月至今整體一手成交累錄約1290宗，但仍屬連續3個月錄逾千宗水平（見圖）；至於5月新盤「賣樓王」新地（0016），在旗下元朗The YOHO Hub II 兩輪銷售紅盤高開帶動下，新地系樓盤本月至今估計共售約450伙，佔同期總體一手成交約35%，吸金總額料約45億元。

新地售450伙 YOHO Hub開紅盤

由於美國減息仍屬「只聞樓梯響」，近期新盤均採「先求量後求價」銷售策略，新地旗下The YOHO Hub ll，4月底公布首批188伙開價，折實均呎為1.43萬元，較同系The YOHO Hub B期2021年12月首批206伙折實均呎1.98萬元，低約28%，結果令項目大收旺場，5月開售至今累沽約420伙，估計吸金近38億元。

新地系豪宅亦錄不俗銷情，其中啟德跑道區天璽‧海、何文田天鑄系列，5月至今合共售約8伙、估計套現約4.8億元；連同同系其他餘貨，估計新地系樓盤本月迄今共售約450伙、估計吸金總額約45億元，成本月「賣樓王」。

其他錄理想銷情新盤，包括鷹君（0041）與港鐵（0066）合作發展的何文田朗賢峯系列，5月售出約275伙，昨日新成交包括第IIA期5伙，總成交金額逾1.28億元，成交價2063萬元起（第3座16樓C室、實用899方呎3房戶、實呎2.29萬元）；成交價最高為第1座21樓D室，屬實用1333方呎4房雙套間隔單位，以3681.3萬元售出、實呎2.76萬元。

朗賢峯單日沽5伙 套1.28億

鷹君地產代理銷售及市務總經理梁淑儀表示，朗賢峯系列共提供990伙，4月底推售至今累沽約547伙，佔單位總數55%，吸金近70億元。

康城SEASONS名日‧九肚山受捧

此外，會德豐將軍澳日出康城SEASONS系列本月累售約50伙，而長實（1113）沙田九肚名日‧九肚山早前減價兩成後，新售出第2座中層A室，實用1213方呎4房戶，成交價1811萬元、實呎1.49萬元，買家為往返內地及香港商人；項目本月至今暫沽約15伙，套現2.87億元。

另路勁（1098）屯門掃管笏凱和山及黃竹坑港島南岸晉環，本月亦合共售約30伙；中洲火炭星凱‧堤岸本月亦售約10伙，新沽出單位為第5座48樓G室，實用347方呎1房戶，成交價701.9萬元、實呎2.02萬元。

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