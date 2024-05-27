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十大屋苑周末10成交 按周升1.5倍 4周新高

【明報專訊】新盤搶客下，部分二手放盤業主願意讓步減價，吸引買家入市；據中原統計，過去周末兩日，十大屋苑錄約10宗成交，較對上一個周末（5月18及19日）錄約4宗， 按周彈升1.5倍，並創4周新高；其中天水圍嘉湖山莊交投最多，錄3宗成交，較對上一周僅1宗增加兩倍。

第一城兩房業主料損手逾一成

新界另一指標屋苑沙田第一城，過去兩日錄兩宗成交，對上一個周末為「零成交」；中原區域營業經理侯惠良稱，屋苑第40座中層，實用304方呎兩房戶，以454萬元易手、實呎1.49萬元；原業主2019年2月以500萬元買入，帳面蝕46萬元或9% ，連使費估計實蝕約70萬元或14%。另過去兩日「零成交」屋苑有4個，為鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨、將軍澳新都城及東涌映灣園。

另美聯統計，過去兩日十大屋苑亦錄約10宗成交，按周多4宗或66.7%。美聯助理區域經理錢敏義表示，鰂魚涌太古城華山閣低層戶，實用685方呎3房間隔，原業主減價50萬元或5%後，獲同區用家以880萬元承接、實呎1.28萬元；原業主2022年1月以約1230萬元購入，帳面蝕約350萬元或28%，連使費料實蝕約417萬元或34%。

分析：市場欠明顯利好因素

利嘉閣總裁廖偉強認為，市場暫時見不到有明顯利好因素，而年內實際減息機會可能不高，加上整體經濟氣氛未完全恢復；另發展商的新盤持續減價，令二手價量受壓，相信要待有實際減息時間表，以及新盤庫存進一步減少後，二手才有較大上升動力。

瓏門3房1077萬沽 一手業主帳賺44%

其他二手成交方面，中原分行經理岳家富表示，屯門瓏門新錄第1座高層A室易手，實用718方呎3房連套房間隔，望屯門河景，原業主放盤5日獲換樓客承接，減價123.2萬元或10%後，以1076.8萬元成交，實呎1.49萬元，新買家是區內換樓客；原業主2012年9月以747.87萬元一手買入，帳面賺逾328萬元或44%。

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