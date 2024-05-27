新元朗中心交投淡 均呎1.15萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣助理分區經理莫家進表示，新元朗中心4月份唯一的二手成交，為第4座低層D室，實用面積485方呎兩房間隔，以558萬元成交，實呎11,505元；原業主於2021年9月份樓價高峰期以738萬元購入，現轉手帳面蝕180萬元或約24%，連使費料實蝕220萬元或30%，料為屋苑最少3年來最大蝕幅成交。

兩房558萬沽 業主3年蝕三成

莫續指出，由於THE YOHO HUB II尚未有餘貨推出市場，不少買家仍留意該盤動態，加上新元朗中心樓齡已逾30年，因此屋苑部分放盤業主已擴大議價空間至約一成，但料二手交投仍將持續受壓。

新港城兩房呎售1.69萬 8個月高位

至於其他新界屋苑，世紀21奇豐分行經理張翠珊表示，馬鞍山新港城H座高層2室，實用面積338方呎兩房間隔、望海景，以572萬元成交、實呎16,923元，為屋苑自去年8月後成交呎價新高；原業主於2015年以485萬元購入，帳面升87萬元或18%。

王菲6450萬售深灣9號賺19%

市區方面，據資料顯示，由樂壇天后王菲持有的香港仔深灣9號第1座中低層A室，實用面積1949方呎、4房雙套間隔，早前以6450萬元連車位售出、實呎33,094元，成交價較樓上一層、由藝人劉嘉玲不足一個月前以7380萬元連車位沽出的A室，成交價低930萬元或13%；王菲於2011年透過海外公司名義以逾5233萬元一手購入，其後再以170萬元購入車位，即總購入價5403.6萬元，現持貨約12年半，帳面獲利1046.4萬元，賺幅19.4%。

另香港置業首席聯席董事曾家輝表示，大角嘴港灣豪庭第4座低層C室，實用面積約469方呎3房間隔，以722萬元易手，實呎15,394元，買家為首置客；原業主2022年2月832萬元購入，持貨約兩年，帳面蝕約110萬元或13%，連使費計料實蝕約151.5萬元或18%。

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