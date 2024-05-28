moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

太古城3房900萬沽 4年實蝕四成

【明報專訊】雖然近日十大屋苑交投稍見好轉，惟市場依然不乏蝕讓成交，其中鰂魚涌太古城錄得近期罕見業主勁蝕離場個案。中原高級區域營業董事張光耀表示，太古城高山台富山閣高層實用690方呎3房戶，原業主今年初叫價1100萬元放盤，減價200萬元或18%後，以900萬元易手、實呎1.3萬元，以原業主2020年購入價1380萬元計，帳面蝕480萬元或35%，連稅項及使費有機會實蝕約560萬元或41%。

天鑽3房923萬沽 5年實蝕兩成

張光耀指出，太古城個別於3、4年前樓市高峰時期購入的單位，原業主若現時放售，往往需蝕讓離場，而屋苑本月至今累積錄約18宗成交，較4月全月約28宗跌約36%。新界半新盤亦錄二手蝕讓，美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔天鑽第17座高層D室，實用761方呎3房連套房間隔，原業主叫價950萬元，議價後減27萬元或3%，以923萬元易手、實呎1.21萬元；原業主2019年以1106.1萬元一手購入，帳面蝕183萬元或17%，連使費料實蝕約240萬元或22%。

維景灣畔兩房725萬沽 4年實蝕一成

將軍澳維景灣畔亦有業主損手離場，利嘉閣地分行經理楊友銘表示，維景灣畔第2座低層A室，實用516方呎兩房間隔，原業主開價730萬元，略減5萬元或0.7%後，以725萬元易手、實呎1.4萬元；原業主2020年以約760萬元買入，帳面蝕35萬元或5%，連使費有機會實蝕約78萬元或10%。

另中原分區營業經理余仲平表示，荃灣5月至今累錄約89宗二手成交，較4月全月逾百宗減約25%，其中老牌屋苑麗城花園2期第9座高層E室新近易手，實用668方呎3房1套間隔，原業主叫價730萬元，減價23萬元或3%後，以707萬元沽出、實呎1.05萬元，買家為新婚上車客；原業主2010年以315萬元購入，帳面獲利392萬元，單位14年間升值1.2倍。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款