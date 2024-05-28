太古城3房900萬沽 4年實蝕四成

天鑽3房923萬沽 5年實蝕兩成

張光耀指出，太古城個別於3、4年前樓市高峰時期購入的單位，原業主若現時放售，往往需蝕讓離場，而屋苑本月至今累積錄約18宗成交，較4月全月約28宗跌約36%。新界半新盤亦錄二手蝕讓，美聯助理區域經理楊浩然表示，大埔天鑽第17座高層D室，實用761方呎3房連套房間隔，原業主叫價950萬元，議價後減27萬元或3%，以923萬元易手、實呎1.21萬元；原業主2019年以1106.1萬元一手購入，帳面蝕183萬元或17%，連使費料實蝕約240萬元或22%。

維景灣畔兩房725萬沽 4年實蝕一成

將軍澳維景灣畔亦有業主損手離場，利嘉閣地分行經理楊友銘表示，維景灣畔第2座低層A室，實用516方呎兩房間隔，原業主開價730萬元，略減5萬元或0.7%後，以725萬元易手、實呎1.4萬元；原業主2020年以約760萬元買入，帳面蝕35萬元或5%，連使費有機會實蝕約78萬元或10%。

另中原分區營業經理余仲平表示，荃灣5月至今累錄約89宗二手成交，較4月全月逾百宗減約25%，其中老牌屋苑麗城花園2期第9座高層E室新近易手，實用668方呎3房1套間隔，原業主叫價730萬元，減價23萬元或3%後，以707萬元沽出、實呎1.05萬元，買家為新婚上車客；原業主2010年以315萬元購入，帳面獲利392萬元，單位14年間升值1.2倍。