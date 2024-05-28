萊坊：星洲豪宅租金按年跌2.9%遜港

萊坊高級董事王兆麒表示，在高收入海外人才湧入香港的帶動下，本港豪宅租賃需求不斷增加，而部分專才到港後，傾向於租樓而非買樓，同時在高利率環境下，這趨勢持續穩固租賃需求，預計今年香港豪宅租金將上升3%至5%。

陽明3房連車位租8.8萬 呎租43元

傳統老牌豪宅屋苑大潭陽明山莊最新錄大額租務成交，美聯助理區域經理楊家俊表示，位於屋苑內環翠軒9座中層單位，實用面積2049方呎，3房雙套及工人房間隔，是屋苑罕有大單位租盤，連車位一併放租，最新以月租8.8萬元獲承租，實用呎租43元。據悉，業主1996年10月2400萬元購入，租金回報約4.4厘。

另外，市區半新盤亦接連錄租務成交，香港置業營業經理周栢達表示，大角嘴利奧坊．凱岸新錄開放式戶租賃成交，位於第2座極高層單位，實用面積193方呎，業主以月租1.2萬元放租約10日，獲新租客洽詢，議價後減價500元或4%，以約1.15萬元獲承租，實用呎租約60元，據悉租客為新來港人士。業主2018年7月約529.3萬元購入，租金回報2.6厘。