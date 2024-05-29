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蔡少芬丈夫4400萬低撈爾巒洋房 呎價17174元 原業主7年半實蝕近千萬

【明報專訊】樓市全面「撤辣」後，不少名人趁入市成本大減下入市。本報發現，被喻為娛樂圈「樓后」、藝人蔡少芬，其丈夫張晉亦趁勢「撈底」尋寶，本月中以4400萬元購入元朗爾巒一幢洋房，呎價約1.7萬元，原業主持貨約7年半，實蝕近千萬元離場。事實上，蔡少芬早於9年前以2634萬元向新地（0016）一手購入爾巒一幢洋房，是次張晉入市，屬加碼增持同屋苑物業，共涉資逾7000萬元。

明報記者

資料顯示，元朗爾巒巴維拉大道雙號洋房，實用2562方呎，4房4套間隔，本月中以4400萬元易手，實呎17,174元，登記買家為張晉（ZHANG JIN）。原業主2016年11月5151.5萬元購入，持貨約7年半，帳面蝕751.5萬元或15%，連使費計料實蝕逾970萬元或19%。翻查資料，蔡少芬2015年以2633.9萬元購入爾巒迪維尼亞大道雙號屋，實用1694方呎，實呎15,548元，即蔡少芬及張晉先後共斥約7034萬元購入同屋苑兩幢洋房。

約一周前蔡少芬在社交媒體大曬和兒女與張晉慶祝50歲的生日相片，市場亦有傳出，物業屬蔡少芬送予丈夫的入「五」的生日禮物。蔡少芬一向鍾情「磚頭」，在內地及本港持有不少物業，除爾巒外，蔡少芬在港還持有九龍站凱旋門、何文田皓畋、灣仔囍匯等單位。

世紀21吳啟民2900萬購賽西湖3房

此外，北角半山賽西湖大廈14座中低層B室，實用1467方呎，3房1套間隔，本月初以2900萬元連一車位易手，實呎19,768元，登記買家為晨暉有限公司，公司董事包括世紀21香港行政總裁吳啟民等。原業主1992年3月558萬元購入，帳賺2342萬或近4.2倍。

珍酒李渡等9380萬入市淺水灣道117號

另資料顯示，南區淺水灣道117號中層單位，實用2045方呎，本月初以9380萬元易手，實呎45,868元，登記買家為香港金東資本有限公司，董事包括珍酒李渡集團（6979）副總裁兼執行董事羅永紅、執行董事吳光曙等。原業主2007年6月5200萬元購入，帳賺4180萬或80%。珍酒李渡是內地第四大民營白酒公司，去年在港上市，當時集資額約53億元成「集資王」。

另將軍澳有凶宅被撻訂後重售賣平逾一成。港置首席分區董事劉浩勤稱，都會駅3座平台戶，實用590方呎，細3房1套間隔，連538方呎大平台，據悉數年前曾有樓上住戶從高處墮下，並倒臥單位平台，令單位成為凶宅。單位至上月初曾以730萬元易手，惟買家其後撻訂，單位近日終再以640萬元易手，實呎10,847元，成交價近兩個月跌12%。原業主2010年455萬元購入，物業仍帳賺185萬元或41%。

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