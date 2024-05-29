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啟德本月重上逾百宗租賃 今年首見

【明報專訊】暑期租賃旺季來臨前夕，啟德區今年首次單月租賃成交重上逾百宗大關。中原地產啟德新區啟德1號分行經理施蒂文表示，啟德新區本月暫錄124宗租賃成交，較上月全月約90宗多約38%，並為自去年12月後，租賃個案按月首破百宗水平，其中MONACO佔11宗，最新租賃成交位於GRANDE MONACO 第1B座高層D室，實用350方呎，1房間隔，享西南方內園景，以18,500元租出，實用呎租53元，屬市價水平。業主2021年3月約882.3萬元一手購入，租金回報約2.5厘。

專才家庭2.5萬租天生樓4房戶

另外，市場亦再錄內地專才來港租樓個案。美聯分行高級營業經理潘偉良表示，屯門天生樓高層A室，實用面積約843方呎，4房1套連工人套房間隔，近日獲常往返內地及本港的專才家庭以月租2.5萬元承租，實用呎租約29.7元。業主2017年1270.1萬元一手購入，租金回報約2.4厘。美聯助理區域經理鄭琨透露，筲箕灣香島1座中層A室，實用845方呎，3房1套間隔，以3.33萬元租出，實用呎租約39.4元。業主2017年3月1483.6萬元一手購入，租金回報約2.7厘水平。

太古城本月錄45宗租賃成交

大型屋苑租賃走勢暫算平穩，其中鰂魚涌太古城及小西灣藍灣半島，本月分別錄得45宗及11宗租賃成交，與上月同期相若。香港置業分行首席聯席董事布家良表示，太古城安盛台高安閣低層E室，實用580方呎，2房間隔，放租約1個月後獲外區客以2.38萬元承租，實用呎租約41元。業主2012年11月約680萬元購入，租金回報約4.2厘。

藍灣半島兩房以1.85萬承租

世紀21 Q動力分行執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島2座高層H室，實用436方呎，兩房間隔，享山景及海景，業主今年2月份才以608萬元購入單位，至本月中正式收樓，放租14日即獲租客以1.85萬元承租，實用呎租約42元，租金回報約3.7厘。

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