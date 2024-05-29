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YOHO WEST加推151伙周五賣

【明報專訊】新界西北新盤戰持續，新地（0016）本月以現樓形式發售元朗The YOHO Hub II，經過兩輪銷售後，市場正期待同系屯門NOVO LAND 第3B期即將登場之際，旗下位於天水圍另一新樓盤YOHO WEST，日前突擊上載新價單、涉151伙，兩房折實520.4萬元入場，折實呎價1.21萬元起，上述單位落實於周五發售。

新地YOHO WEST 新推出的第7號價單，涉151伙，實用372至696方呎，涵蓋兩房至3房間隔，包括少量連平台特色單位，亦不乏中高層單位，價單定價為601.59萬至1273.86萬元，以最高折扣率13.5%計，折實價由520.4萬至1101.9萬元，折實呎價12,110至16,740元。發展商敲定周五於南昌站V Walk發售上述151伙，準買家需於明日前遞交購樓意向登記，售樓當日進行抽籤揀樓。去年底推出的YOHO WEST，當時項目首張價單涉280伙、折實均呎10,888元，較同區同系2022年9月推出的Wetland Seasons Bay第3期，首批折實均呎14,187元低約23%。

尚逸最快下月推 單位189呎起

港島區亦有兩單幢新盤登場，大鴻輝集團位於上環德輔道西328號住宅項目，命名為尚逸，樓花期約19個月。大鴻輝集團物業總監彭偉雄表示，現時正籌備推盤部署工作，有望下月推出，項目定價參考附近區內一手成交，希望做到貨如輪轉。尚逸提供161伙，涵蓋開放式至3房戶型，及少量特色戶，實用約189至650方呎，當中1房或1房半共89伙，佔全盤約55%。

One Wood Road推12伙標售

另盈信控股灣仔One Wood Road，下周一至6月19日以「每日招標、每日截標」形式發售12伙，項目已屆現樓，提供42伙，單位實用460至1284方呎，主打兩房及3房戶，另設特色戶。

恒地（0012）MIDTOWN SOUTH 旗下紅磡新盤THE HADDON有望最快下月推出，同系的必嘉坊‧迎匯及BAKER CIRCLE‧GREENWICH則將個別單位提價，涉逾50伙，大部分加幅為2%，如必嘉坊‧迎匯28樓J室，實用面積502方呎3房間隔，價單定價1253.8萬元，提價至1278.9萬元。

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