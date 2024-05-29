moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

首創（香港）有限公司逾億放售美銀單位

【明報專訊】再有業主放售商廈物業，中原（工商舖）首席分區營業董事唐苑雯表示，獲委託出獨家代理出售金鐘美國銀行中心16樓13至18室，面積約4397方呎，意向呎價約2.5萬元，即放售價約1.099億元；物業將以現狀交吉形式出售。據悉，上述物業由首創（香港）有限公司或有關人士持有，該公司2006年3850萬元購入，若以意向價售出，帳面獲利約7140萬元或1.85倍。

南商金融中心車位兩年蝕四成

另資料顯示，長沙灣荔枝角道888號南商金融創新中心，最新錄4宗車位成交，原業主為同一人，具內地背景，售出4個車位共套現562.8萬元，較購入價860萬元，帳蝕約297.2萬元或35%。其中位於B2層單號車位，最新以142萬元易手，較2022年6月時以230萬元，低88萬元或38%，是4宗車位成交中，蝕幅較高的個案。

商舖市場方面，有元朗民生舖錄蝕讓成交，市場消息指元朗鳳攸東街9號好順意大廈地下13及14號舖，13號商舖面積385方呎，成交價1100萬元，呎價28,571元；原業主2014年9月1200萬元購入，持貨逾9年，帳蝕約100萬元或8%。14號舖面積294方呎，最新以900萬元易手，呎價30,612元；原業主2014年9月1100萬元購入，持貨逾9年，帳面蝕約200萬元或18%。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款