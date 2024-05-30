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BELGRAVIA本月罕見兩蝕讓 裕泰興家族5000萬沽4房戶 不足4年實蝕26%

【明報專訊】向來抗跌力強的淺水灣豪宅，本月卻連環錄得二手勁蝕個案，極為罕見，兩宗均來自區內指標豪宅屋苑、位於南灣道37號BELGRAVIA，最新蝕讓成交位於一個極低層望園景的4房戶，以5000萬元易手，呎價逾2.2萬元，屬屋苑近年呎價新低。據悉，原業主為裕泰興羅肇唐的女兒羅詠逑或有關人士持有，是次成交價較3年多前購入價6700萬元，帳面貶值約1700萬元或25%，若連使費計料實蝕約1750萬元或26%。

明報記者

過去淺水灣二手一向交投疏落，但樓齡約35年的BELGRAVIA本月卻再錄成交，最新一宗成交為極低層B室，實用2197方呎，4房雙套連工人套房間隔，望園景，連一個車位，本月中以5000萬元易手，實呎22,758元。原業主為裕泰興家族成員羅詠逑或有關人士，2020年10月透過買殼形式以約6700萬元購入。值得留意，同屋苑一個高層3房戶，實用1875方呎，本月初6300萬元連車位售出，實呎33,600元。原業主2011年以公司名義斥8430萬元一手購入，早前帳面蝕約2130萬元或25%，若連使費料實蝕約2550萬元或約30%。

呎價逾2.2萬 屋苑近年新低

中原高級區域營業董事李卓雄指出，一手市場吸納了大量購買力，除非業主持有為超優質物業，否則南區豪宅也難獨善其身，特別是南區部分豪宅過去交投疏落，面對外區豪宅物業的競爭，叫價過高只會難於出售物業，要沽貨的業主只有調整叫價。他更預計，未來南區物業做價將再會有輕微調整空間。

此外，市場再錄銀主盤大幅貶值成交，市場消息稱，灣仔York Place連天台特色戶，實用1371方呎，4房雙套連士多房間隔，單位設內置樓梯直達天台，享海景，屬銀主盤，新近以4100萬元易手，實呎29,905元。原業主為內地人士，2011年5628萬元一手購入，單位13年間大幅貶值1528萬元或27%。

York Place銀主盤13年貶值27%

另外，昨日舉行的忠誠拍賣會共沽出3項物業，包括兩銀主盤，其中長沙灣單幢納米樓AVA 228中層H室，實用248方呎，1房間隔，原開價298萬元，獲3組客競投後，以360萬元沽出，搶高約兩成，實呎14,516元，料為屋苑二手呎價新低。原業主2020年591萬元一手購入，4年貶值約231萬元或約四成。

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