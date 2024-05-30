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官方樓指按月升幅收窄至0.29% 兩月累升2%

【明報專訊】港府2月「撤辣」對樓市的剌激效用漸減退，據差估署最新統計，4月私宅售價指數報308.7點，按月升0.29%，雖連升兩個月、累升2.08%，惟按月升幅遠較3月1.79%大幅收窄，而今年首4個月售價指數仍累跌0.84%。同時4月私宅租金指數報186.9點，按月升幅0.92%，同屬連升兩個月（期間累升1.25%），按月升幅卻擴大（3月升幅為0.33%），今年首4個月，租金累升0.48%，走勢跑贏樓價。

值得留意，差估署4月私宅售價指數報308.7點，雖連升兩個月，但較去年12月311.3點仍下挫0.84%；若相對2019年9月高峰398.1點，則低約22.5%。各類單位售價指數於上月均見上升，按月升幅介乎0.25%至0.69%，表現最標青為實用753至1075方呎C類單位，4月報290.7點，按月升0.69%。市場最關注的實用431方呎以下A類細單位，4月報330.8點，按月升0.3%。

租金按月升幅擴大至0.92%

租金方面，走勢與樓價背道而馳；上月私宅租金指數報186.9點，按月升幅由3月0.33%擴大至0.92%，反映暑假住宅租務旺季雖然未至，但租金走勢卻持續強勢，創2019年12月189.7點後逾4年來按月新高，但相對2019年8月高峰200.1點，則仍相差6.6%。不過，上月並非各類單位租金指數均上升，其中實用431至752方呎B類單位，4月報185.3點，按月跌0.98%，屬唯一錄按月下跌的單位類別；按月升幅最勁為實用1076至1721方呎D類單位，4月報150.2點，按月升1.08%。

業界料樓價指數或再下調

美聯首席分析師劉嘉輝指出，「撤辣」雖為樓市帶來支持作用，惟新盤近期持續以低價登場，以搶佔購買力，加上減息時間存變數，令近期樓價再度略下調。至於租務方面，劉稱，隨租務旺季將臨，部分內地生提前來港租樓，加上外來專才持續來港，料次季租金將持續跑贏樓價。

另中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市對「撤辣」的興奮程度逐漸減弱，樓市步入正常化，近期新盤割價傾銷，二手業主只好減價求售，料下月公布的5月差估署售價指數或會再現下調。

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