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HADDON最快今開價 首批料涉90伙

【明報專訊】多個發展商部署6月推盤，原定計劃下周上載樓書的恒地（0012），旗下紅磡MIDTOWN SOUTH（前稱必嘉坊） 項目THE HADDON，加快銷售步伐，昨日上載樓書，有望今日開價，最快周末對外開放示範單位及正式收票，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，首張價單涉及單位佔全盤的兩成，即不少於約90伙。

1房223呎起 最快周末收票

林達民又稱，定價將參考同系Baker Circle第2、3期近期新盤成交。對於差估署私宅售價指數連升兩個月，林回應，今年樓市會維持高去貨量，預料樓價年底或明年可逐步回升。樓花期長約16個月的THE HADDON，全盤提供453伙，實用面積223至642方呎，戶型涵蓋1房至3房間隔，當中1房及1房半戶，實用223至369方呎，共有351伙或77%。項目樓書顯示，5樓至29樓為住宅樓層，設4部升降機，其中6至27樓，每層有21伙標準單位，樓盤亦有少量連平台或天台特色戶。

韓家輝：恒地下半年擬推4至5盤

Park Peninsula海灣半島發言人兼恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝，昨出席《俠之大者 - 金庸百年誕辰紀念》活動時表示，美國息口料下半年見頂，目前樓市以量為先，樓價要待息口回落後才回升，又透露集團下半年計劃推出4至5個樓盤。

會德豐地產副主席及常務董事黃光耀稱，隨發展商存貨減少，對本港樓價向上將有支持，料下半年樓市將持續回暖，若本港銀行有望落實減息，樓價更可望「追落後」。黃又指地建會成員早前到深圳參觀雲巴系統，認為系統適合啟德區未來交通配套，期望政府加快落實建設。

吉喆上樓書 開放式戶206呎起

港島區再有單幢盤即將登場，上海商業銀行附屬公司發展、樓花期約5個月的堅尼地城吉喆亦上載樓書，並委任美聯獨家銷售。美聯住宅部行政總裁布少明稱，將視乎市况，短期內公布項目首張價單及推售安排。吉喆涉173伙，涵蓋開放式至3房1套單位，住宅樓層由7樓起，其中7樓E室為全盤實用面積最細單位，屬206方呎開放式單位，但附連106方呎平台；實用面積最細標準戶為15至23樓J室，實用面積211方呎，同屬開放式單位。全盤面積最大單位為25至30樓A室，實用同為1012方呎，屬3房1套及士多房連廁所，其中30樓A室更內置樓梯，連接833方呎天台。

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