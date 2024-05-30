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宏安伙趙朗逾億放售 屯門天生樓1樓商舖

【明報專訊】投資者續放售工商舖物業，宏安地產（1243）伙拍資深投資者趙朗合作投資的屯門天生樓商舖，最新委託美聯旺舖出售1樓全層。美聯旺舖高級區域營業董事游家成表示，物業設獨立入口，面積約10,602方呎，業主意向售價約1.08億元，呎價約10,168元。商舖目前獲承租，租客分別為健身室及日式烤肉店，月租收入約40萬元，即買家可享租金回報約4.4厘。翻查資料，宏安與趙朗2021年以3億元向新世界（0017）購入天生樓一籃子商舖，總樓面13,858方呎計，成交呎價約2.16萬元。

資料顯示，第一集團發展的新式工廈東方國際大廈，本月中售出11樓02至04室，面積共4868方呎，總成交價4800萬元，呎價9860元。登記買家為文創（國際）發展有限公司，公司董事為羅國文，據悉為從事美容業務的創希集團或有關人士購入。

好運中心翻新後欲打造美食新地標

華懋集團早前投放5億元，優化旗下開業近40年的沙田好運中心，有關工程已竣工。華懋資產管理租務部總監梁力宏表示，因應區內消費力提高，好運中心翻新後，餐飲租戶比例增加至逾四成，引入中價及大眾化特色餐飲，銳意打造成為沙田時尚飲食新地標，目前餐飲商舖出租率近100%。

商場亦首次引入AION新能源汽車展銷廳，亦定期舉辦期間限定人氣市集，讓顧客享受不同的購物體驗。此外，為鼓勵市民留港消費，好運中心推出「潮食 Double Up」餐飲獎賞，顧客於5月31日至6月30日期間，每逢周五至周日及公眾假期，在商場單次消費滿250元，即可於華懋會員獎勵計劃「CCG Hearts 如心賞」的手機應用程式內，換領好運中心50元電子餐飲禮券乙張。

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