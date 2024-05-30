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瑞銀財富管理呂子杰：內房有望回穩 調高中國指數目標

【明報專訊】內地房地產市場在1978年改革開放以來，至2021年曾大漲小回、累積升幅數以10倍計，期內內房股債價格亦普遍上升，不少人深信升勢長期持續，故可把全部資產押注於內房，不需要分散投資。瑞銀財富管理中國區主管呂子杰在訪問中表示，早在幾年前內房市場仍然熾熱時，她已多次提醒客戶要重視資產配置，不要把所有雞蛋放在同一個籃子內，並且就客戶以內房債作為抵押品融資採取審慎態度，幫助客戶保護資產。向前望的話，呂子杰相信，內地本月推出眾多支持房地產政策屬正面，有望穩定樓市，利好投資氣氛，故該行近日已調高MSCI中國指數的目標價。

2021年1月內地房地產市場及相關股債價格撲頂時，瑞銀大中華房地產投資研究主管林鎮鴻曾把恒大（3333）的投資評級下調至「沽售」 ，在11個月後該昔日龍頭民企內房便發生債務違約，跟着多家內房亦跟隨賴債，整體內房市場也價量齊跌至今。作為3年多前內房泡沫爆破前的「吹哨者」，林鎮鴻在3星期前接受本欄專訪時表示，他已對內房股轉趨樂觀，原因是他相信樓價可望止跌，尤其是上月30日召開的中共中央政治局會議首次提到「統籌研究消化存量房產」，料後續會有政策出台穩定樓價。

瑞銀財富管理呂子杰前日接受訪問時表示，早在幾年前內房市場仍然熾熱時，她已多次向來自本港及新加坡等客戶「敲木魚」（根據佛學，人們的心處在妄念裏，幻想、亂想、白日夢，想一些不切實際的情境。木魚一敲的聲音，會給人們就此帶來警惕），向客戶強調要分散投資、做好資產配置。

數年前已嚴防內房風險

呂子杰回憶，瑞銀財富管理幾年前就內房資產的風險管理已十分嚴格，例如就客戶以內房債作為抵押品進行融資時採取審慎態度，當時不少客戶都覺得該行不夠進取，但當2021年下半年市場轉吹淡風後，這些客戶轉為向該行道謝。她表示：「當然目前整個大環境改變有一定的影響，但是真正受到傷害的還是少數，因為我們這麼多年一路提醒客人要分散投資，不要把所有的東西放在一起。」

前周五人民銀行、國家金監總局、住建部等宣布4項支持房地產市場措施，包括設3000億元人民幣再貸款助地方政府購買待售房、取消首置按揭貸款的利率政策下限、降低個人住房公積金貸款利率、調整按揭貸款首期最低付款比例等，料有助內房市場回穩，可見林鎮鴻上述預測準確。記者請教呂子杰，目前瑞銀財富管理客戶有何最新部署呢？

呂子杰表示：「因為國家近來出台很多政策，現在客戶情緒開始有點樂觀，開始轉變了。還有我們也看到一些長期資金，他們也開始回來了，因為中國的機會太多了，他們也不敢放走這些機會。」她續說，瑞銀財富管理投資總監辦公室近日已把中國股市的目標調高。

內房去庫存或需2.4萬億人幣 料更多寬鬆政策出台

瑞銀財富管理投資總監辦公室上周四發表報告，把MSCI中國指數年底目標價調高，料有高單位數升幅。該報告亦分析，前周五人民銀行宣布推出3000億元人民幣再貸款助地方政府購買待售房，反映決策者已意識到過去以市場主導的政策不奏效，需要由政府直接介入市場，此政策轉向屬利好，由於該行預期內地政府需要投入1.1萬億至2.4萬億元人民幣購買待售房，才可令庫存回落至正常水平，估計如有需要的話，更多寬鬆政策可能出台。

明報記者 葉創成

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