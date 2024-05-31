moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

HADDON首批92伙 折實均呎1.93萬 較1年前上期高2% 1房折實逾481萬入場

【明報專訊】數個新界新盤擬下月部署推售之際，九龍樓花盤亦搶閘登場。樓花期長約16個月、恒地（0012）發展的紅磡全新項目THE HADDON，公布首張價單，涉及92伙，262方呎1房戶折實481.23萬元入場，整批折實均呎近1.93萬元，相比去年7月推售的同系第3期項目、首推折實均呎1.89萬元略高近2%。項目今日正式向公眾開放位於尖沙嘴美麗華廣場的示範單位，最快明日起收票。市場預期，項目將把握下周末連端午節長假檔期賣樓。

明報記者 江俊洋

紅磡MIDTOWN SOUTH旗下THE HADDON日前上載樓書後，並隨即於昨日公布首張價單。值得留意，THE HADDON首批折實均呎，相對區內同系兩年前推出的必嘉坊‧曦匯折實均呎約2.39萬元雖仍有約兩成折讓，但卻比同區樓齡約9至45年的二手呎價高約兩至五成不等（見表）。恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，THE HADDON開價為「眾收成價」，指該盤在MIDTOWN SOUTH系列中，雖然是最靠近前往港鐵紅磡站的行人天橋，地理位置上最佳，但今批定價低於公司心目中價位。

高同區二手呎價兩至五成不等

該盤首張價單涉92伙，包括72伙1房戶、15伙兩房戶、5伙3房戶，實用面積262至430方呎，價單定價534.7萬至947.4萬元，折實價481.23萬至852.6萬元，折實呎價18,368元至20,615元。折實價及折實呎價最低單位，均為6樓J室，實用262方呎1房間隔，定價534.7萬元，折實價481.23萬元、呎價18,368元；另5伙實用430方呎的單位，3房開則，集中於Q室。價單內約27伙1房戶，折實價低於500萬元。發展商向買家提供7項付款方法，若採100天付款計劃可享最高折扣率10%，較建築期付款計劃的4%折扣，前者多6個百分點。

最快明起收票 料端午節長假賣樓

原稱必嘉坊的MIDTOWN SOUTH，屬恒地紅磡大型重建項目，整個項目涉及區內4條街道，包括黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，恒地早於2010年起於上述街道展開項目收購。整個項目地盤面積約11萬方呎，原計劃提供約2800伙，但最新資料顯示，整個項目、9座住宅大樓提供約2440伙，較原來減少約360伙或13%。經過多年後，恒地2022年6月正式推出必嘉坊·曦匯（即MIDTOWN SOUTH第1期），當時首批68伙、折實均呎23,888元；期後亦推出必嘉坊·迎匯及BAKER CIRCLE．GREENWICH，3盤共提供882伙，迄今售出637伙或72%，總套現約38億元。直至最近推出THE HADDON，發展商將整個重建項目改名。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款