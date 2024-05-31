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瓏珀山2期連沽10伙 個別價低兩年前4%

【明報專訊】部署開售屯門兆康NOVO LAND第3B期的新地（0016），同系沙田半山豪宅瓏珀山2期，近兩年來首錄一手成交，昨天連沽10伙、吸金約2億元；是次售出單位分佈於King Tower第1及2座中高層，實用面積介乎986至1387方呎，屬3房、3房連書房及4房設計，連車位成交價1598萬至2555萬餘元、實呎1.62萬至1.84萬元，個別成交單位較2022年同類戶型的做價低約4%。

根據瓏珀山2期成交紀錄冊顯示，上述新成交單位的買家，主要採用720日成交期、以及獲1萬元新地會回贈，如提早於180日完成交易可獲5%回贈。可留意是，個別單位做價比兩年前稍低，以King Tower第1座12樓實用面積1387方呎C室為例，成交價2454.3萬元、實呎17,695元，而同座、面積相同7樓C室，2022年5月成交價2568萬元、實呎18,515元，意味新售出、樓層較高12樓C室的成交價，比7樓同類單位低約4%。

天鑄本月累沽5伙 吸金1.8億

另外，新地同系位處何文田的天鑄1期，亦售出第7座29樓C室，實用面積1227方呎3房連書房間隔，成交價3582.8萬元、實呎2.92萬元；項目本月累錄5宗一手成交，吸金約1.8億元。

NOVO 3B期未來兩周開價

至於樓花期長約1年、涉769伙的屯門NOVO LAND第3B期，新地副董事總經理雷霆表示，項目擬未來兩周上載樓書、開放示範單位和開價；NOVO LAND第3B期由兩座組成，戶型由開放式至4房特色戶。雷霆續指出，集團下半年擬推出天水圍YOHO WEST第2期、啟德天璽‧天第1期、西貢西沙大型發展項目第1期等。

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