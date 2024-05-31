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內地生租叠茵庭3房 預付一年租涉23萬

【明報專訊】傳統暑假旺季即將來臨，市場開始錄得內地生租樓個案。美聯分行高級分區營業經理曾祥聰表示，屯門叠茵庭6座中層C室，實用575方呎，3房1套間隔，獲來港升學的內地生以月租1.95萬元承租，並預付一年租金涉逾23萬元款項，實用呎租約34元。業主2012年376萬元購入單位，租金回報約6.2厘。

內地生2.2萬租海濱南岸兩房

紅磡亦現內地生足跡，中原分區營業經理吳國豪指出，紅磡海濱南岸6座高層E室，實用481方呎，兩房間隔，獲3名來港內地生以2.2萬元承租，屬市價水平，租客一筆過預付一年租金涉約26萬元，實用呎租約46元。業主2014年625萬元購入，租金回報約4.2厘。

海怡3房銀主盤 7年貶值兩成沽

另外，再有銀主盤以低價售出。香港置業分行高級聯席董事郭詠詩表示，鴨脷洲海怡半島1座高層B室，實用629方呎，3房間隔，望海景，屬銀主盤，獲首置客以718萬元承接，實呎11,415元，較市價低約15%。原業主2017年2月約930萬元購入，帳面貶值約212萬元或逾兩成。

昨日舉行的普縉拍賣會，青衣翠怡花園5座最低層「籮底貨」（即樓層最低且質素較差單位），實用477方呎，兩房間隔，以280萬元開價，經4組客搶高72萬元或26%，最終以352萬元售出，呎價7379元，低大型銀行估價約兩成半。原業主1989年約53萬元一手購入，2006年其中一名業主離世後單位重新再承做按揭並累積多次加按，去年淪為銀主盤，現成交價仍比35年前購入價大升299萬元或5.6倍。

緻藍天4房持貨6年實蝕490萬

香港置業分行務經理（銷售）莊家豪表示，將軍澳日出康城緻藍天1座中層LB室，實用1146方呎，4房雙套連多用途房間隔，享球場及海景，以1300萬元易手，實呎11,344元，低市價約一成。原業主2018年約1700萬元購入，因持有多個物業並睇淡後市，故積極放售減磅，現帳面勁蝕400萬元或23.5%，連使費料實蝕約490萬元或29%。

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