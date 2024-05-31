台資6680萬購油塘工廈

原業主2003年9月以逾1890.65萬元購入高輝工業大廈C座1及2樓，以及4個車位，現售出部分物業，帳面獲利約4789.35萬元或2.5倍。翻查資料，保利達或有關人士去年3月已沽出油塘工業大廈第2座地下C1、C2號，面積共約8000方呎，成交價3680萬元，折合呎價約4600元，即在一年多內連沽兩油塘工廈物業，共套現逾1.03億元。

羅守耀妻3500萬購中環舖

另有投資者在市場吸納物業，疫後於市場多次吸納貴重或核心區物業的悅興地產羅守耀及其太太鄧嘉玲，最新斥3500萬元購入中環地舖。中原（工商舖）高級區域營業董事蔡德寶表示，商舖位於域多利皇后街14號地舖連閣樓，面積約1200方呎，以3500萬元連租約易手，呎價約2.91萬元。據悉商舖現租予大眾財務，月租約10餘萬元，即新買家享租金回報約3.4厘。翻查資料，羅氏夫婦在疫情後，先後斥資約20億元入市，當中較矚目包括以9億元購入山頂加列山道59號，另亦以約3億元購入銅鑼灣霎東街15號OLIV基座部分等。