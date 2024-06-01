CCL五連跌5個月首見 累跌逾2%

港島新界東率先跌穿撤辣前低位

楊又稱，受到新盤持續低價開售及銀行開始逐步收緊按揭打擊，二手交投放緩，樓價持續回軟。CCL短期目標6月底下試140點，現時相差3.78點或2.63%。CCL為逾7年半（即394周）次低，重返2016年11月初時的水平。

今周指數較2021年8月191.34點歷史高位跌24.86%，較去年4月168.4點高位跌14.62%，而今年暫時累跌2.33%。

4個分區指數方面，今周港島及新界東樓價續跌，並已跌穿「撤辣」前低位。港島報141.46點，按周跌2.35%，連跌3周共3.44%，指數為近8年新低，重返2016年8月底水平；新界東報155.37點，按周跌0.48%，指數屬逾7年新低，重返2017年3月初水平。另新界西報132.90點，按周升0.45%；九龍則報143.65點，按周升1.67%。