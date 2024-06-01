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首5月新盤8100宗成交 增四成

【明報專訊】回顧今年首5個月，一手市場錄得逾8100宗成交，較去年同期約5700宗增加逾四成。今年初新盤市場交投較疲弱，至「撤辣」前（2月27日）共僅錄逾600宗成交，當政府2月底宣布全面「撤辣」，加上多個發展商貼市價推盤，才大幅刺激一手成交量。

陳永傑：新盤或需續低價開售吸客

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，「撤辣」後一手成交有近7500宗，其中3月全月更錄逾4100宗，惟5月成交回落至近1400宗，較高位回落逾65%。他預料，一手新盤需持續以超低價銷售才有捧場客。

上月鐵路盤撐起 朗賢峯吸金近36億

綜合市場資訊，5月一手市場錄得近1400宗成交，較4月約1857宗少約457宗或25%，主要由鐵路盤撐起，包括鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站朗賢峯，5月累售271伙，吸金近36億元；會德豐的將軍澳日出康城SEASONS系列則沽出57伙，套現約3.4億元。

YOHO WEST昨新一輪推售 沽14伙

值得留意，新地（0016）為5月「賣樓王」，旗下元朗The YOHO Hub II兩輪銷售紅盤高開，共售出約420伙。同系天水圍YOHO WEST昨日亦發售151伙，市場消息指出，最終沽出約14伙。

另外，旗下沙田半山豪宅瓏珀山2期，最新以招標形式售出5伙，屬實用面積986至1387方呎的3房及4房戶，成交價約1666萬至逾2290萬元、呎價1.65萬至1.78萬元，項目5月共售出15伙。

其他新盤方面，建灝地產旗下九龍城現樓項目文曜，獲本地大手客斥3141.97萬元購入3伙，涵蓋1房至兩房1套戶型，作價719.32萬至1224.9萬元，呎價1.88萬至1.93萬元。

大手客3142萬連掃文曜3伙

此外，億京旗下大埔白石角海日灣連錄4伙新盤成交，涉資逾6400萬元。其中COURT D 第2座17樓C室，屬頂層連平台特色戶，實用面積1232方呎，3房1套間隔，設1053方呎平台，以2292萬元成交，呎價1.86萬元。據成交紀錄冊顯示，買家選用先租後買付款計劃，若買家於第36個月租期後，至第39個月租期屆滿或之前購入單位，發展商將向買家提供租金回贈、涉約350萬元。

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