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太古城3房特色戶9年實蝕270萬

【明報專訊】新盤接連推售，搶走不少購買力，二手交投轉靜，部分業主願擴大議價空間放售物業。龍頭屋苑鰂魚涌太古城新錄一宗特色戶成交，原業主持貨逾9年蝕逾270萬元離場。另數年前高價購入的一手物業，新近沽貨亦要蝕讓離場。

美聯高級營業經理范浩軒表示，太古城新近錄特色戶成交，單位為燕宮閣頂層連天台單位，實用747方呎，3房連套房間隔，附設天台，屬屋苑優質戶。

他透露，原業主早在兩年多前放售物業，當時叫價約1700萬元，一直乏人問津，業主今年3月至4月起，擴闊議價空間，近期獲同區換樓客垂青，雙方議價後，以1258萬元成交，較最初叫價低442萬元或26%，實呎16,841元。

據悉，原業主2014年12月以1453.8萬元購入，持貨逾9年，帳蝕約195.8萬元或13%，若計算交易費用，實際蝕逾270萬元或近19%。

柏傲山4房2780萬易手

除了藍籌屋苑錄得蝕讓成交外，部分早年高價購入新盤的業主，持貨多年亦要蝕讓離場。中原高級分區營業經理許世達表示，北角半山柏傲山錄4房戶成交，單位為2座低層B室，實用1136方呎，4房1套間隔，原業主早前以2850萬元放售，最新以2780萬元成交，減價70萬元或2.5%，實呎24,472元。

據悉，買家為同區客，認為價格合乎預算，購入自用。原業主2014年以2799.5萬元購入，持貨10年，售出單位帳面需蝕讓19.5萬元或0.7%，若計算發展商提供稅務回贈後，連同佣金等雜費，實際蝕逾50萬元或約2%離場。

HADDON獲超購 最快本周加推

新盤市况偏靜，昨日一手市場錄約10宗成交，包括已屆現樓的火炭星凱．堤岸售出一伙。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目昨日售出2座26樓H室，屬實用259方呎開放式戶，成交價511.3萬元，實呎19,741元。

另恒地（0012）續為旗下紅磡全新項目THE HADDON軟銷。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目已超額認講，入票者以用家為主。他又透露，最快本周加推應市及公布銷售安排。

樓花期長約16個月THE HADDON，日前以折實均呎近1.93萬元公布首張價單92伙，售價相比去年7月推售的同系第3期BAKER CIRCLE‧GREENWICH，首推折實均呎1.89萬元略高2%。

[香港地產]

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