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政府58億收回恒地北都495萬呎地 每呎補償1114元 恒地料獲利31億

【明報專訊】政府為加快北部都會區發展，除把補地價「標準金額」安排擴展至新界農地外，亦加快收地，包括在洪水橋/厦村新發展區及粉嶺北、古洞北新發展區。政府正式展開收地後，終有發展商首度公開被收地之規模及補償金額。新界大地主之一的恒地（0012）昨公布，上述兩個新發展區，該公司將有約495萬方呎農地被政府收回，涉及約57.6億元，估計可為集團帶來約31億元稅前盈利。

洪水橋佔350萬呎地 涉39億補償

據恒地最新公布，至去年12月底，該公司在洪水橋之土地儲備總面積約657萬方呎，當中位於洪水橋/厦村新發展區第2期發展內總面積約350萬方呎之土地，將被政府收回，按相關憲報公告所載之農地現金補償每方呎1114元計算，預期可就收回相關土地從政府獲發現金補償總額約39億元。

粉嶺北佔145萬呎 涉18.6億補償

此外，今年4月，政府收回恒地位於粉嶺北及古洞北新發展區持有之若干土地，涉約145萬方呎，該集團預計將據此從政府獲得現金補償約18.6億元。換言之，總計洪水橋及粉嶺北/古洞北新發展區，恒地將可獲政府提供現金補償共約57.6億元，涉及地皮面積約495萬方呎。

恒地又指出，假設今年底或之前完成收回相關土地的若干法律手續，集團預計就上述之收回將錄得合共收益並列為基礎稅前盈利約31億元，可於截至今年12月底前年度入帳，惟上述盈利數額須待審計確認。

事實上，政府上周公布，地政總署今年5月30日根據相關法例張貼收回土地公告，以便收回約176公頃土地發展洪水橋/厦村新發展區第2期，涉及2548幅私人土地，以及徵用被27個墳墓和23個金塔所佔用的政府土地（涉及面積約1.57萬方呎），上述土地將於公告張貼後3個月（即今年8月31日）復歸或轉歸政府所有。政府會在土地復歸政府後，向相關土地業權人發放特惠土地補償。

據悉，該區第2期發展中，包括兩大龍頭發展商新地（0016）及恒地的土地，而是次收地範圍包括未來市中心、洪水橋至前海鐵路站一帶，以及以北的住宅和物流等用地。

另外，在古洞北、粉嶺北一帶土地，地政總署早前已公布，共接納9宗可作進一步處理的換地的申請，當中3宗屬恒地因去年12月31日限期前未達成協議，而被政府收回土地，當時恒地發言人表示，集團未有接受粉嶺北項目的原址換地建議書，主要原因是相關土地未有「七通一平」的配套，發展期長達7年以上，而補地價金額過高；但該項決定並不影響集團推動其他新界項目的發展，期待本港有更好的明天。上述回應中的「七通一平」，指基建中前期工作的道路通、給水通、電通、排水通、熱力通、電訊通、燃氣通及土地平整等的基礎建設。

明報記者 林尚民

[香港地產]

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