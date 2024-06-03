HADDON周末兩日收近200票 超額一倍

THE HADDON上周四公布首張價單，涉及92伙，折實價481.23萬至852.6萬元，折實呎價18,368元至20,615元，整批折實均呎近1.93萬元，相比去年7月推售的同系第3期項目、首推折實均呎1.89萬元略高近2%，但當時恒基物業營業（一）部總經理林達民形容，THE HADDON開價為「眾收成價」，今批定價低於公司心目中價位。

緹外4房連車位1.9億沽 實呎5萬

另外，「撤辣」後市場錄得多宗大額新盤成交。嘉里（0683）旗下九龍半山緹外，周末期間以1.9億元連車位售出第6座3樓A室分層大宅，單位實用3765方呎，屬4房4套房另加雙工人房間隔，實呎50,465元。上述成交為緹外今年第9宗成交，項目累售14伙，總成交金額51.5億元，平均成交實呎約6.4萬元。

周末一手24宗成交 「撤辣」後新低

綜合市場資料，過去兩日一手市場僅錄約24宗成交，為「撤辣」後一手成交量最少的周末，當中會德豐、港鐵（0066）合作將軍澳日出康城PARK SEASONS連售兩伙，其中2A座51樓D室，實用436方呎，兩房 （開放式廚房）間隔，以655.5萬元售出，實呎15,034元，整個SEASONS系列至今售出761伙，套現近48億元。會德豐牽頭的啟德MIAMI QUAY I昨以1844.9萬元售出1座21樓A室，3房1套 （梗廚）間隔，實用716方呎，實呎25,767元，項目現樓後3周內沽31伙，套現近3.9億元。

[香港地產]