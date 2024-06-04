太古城特色戶925萬沽 業主蝕三成

美聯區域經理吳肇基表示，太古城寶山閣一個頂層連天台單位，屬實用面積約598方呎兩房間隔，原業主2月放盤叫價約1200萬元，累減275萬元或23%後，以約925萬元成交、實呎15,468元；原業主2022年2月以約1250萬元購入，持貨逾兩年，帳面蝕約325萬元或26%，連稅項和雜費有機會實蝕約400萬元或32%。

事實上，太古城近日連錄3宗蝕讓，其中燕宮閣頂層連天台單位，實用面積747方呎、3房連套房間隔，以1258萬元成交、實呎16,841元；原業主2014年12月以1453.8萬元購入，持貨逾9年，連使費料實蝕逾270萬元或近19%。

海翩匯兩房業主蝕一成離場

與此同時，新晉屋苑亦不乏二手蝕讓。香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳海翩匯第3座中層C室，實用面積518方呎兩房間隔，新近以808萬元易手、實呎15,598元，雖然屬市價，惟原業主2019以855萬元購入，帳面蝕約47萬元或5.5%，連同各項使費有機會實蝕約100萬元或11%。

瑧樺兩房售788萬 業主料蝕34%

另資料顯示，何文田半新盤瑧樺一個實用面積447方呎低層A2室，屬兩房間隔，新近以788萬元成交、實呎17,629元。

上述物業原業主2019年以1115萬元一手購入，帳面蝕327萬元或29%，若連同各項使費有機會實蝕約380萬元或34%。

此外，中原分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城LP6，新錄本月首宗二手成交，為第5座中層單位，實用面積316方呎一房間隔，原業主叫價700萬元，減價至406萬元易手，即減價294萬元或42%、實呎12,848元；原業主2018年9月以491萬元一手買入，持貨近6年，帳面已蝕約85萬元或17%，連同其他使費有機會實蝕約108萬元或22%。