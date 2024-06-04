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元朗租盤渴市 年輕夫婦2.65萬租山水盈3房

【明報專訊】暑假住宅租務旺季來臨前，部分家庭客提早入市；中原副區域營業經理溫旭銘表示，現時元朗區出現租盤供不應求，其中錦田半新盤山水盈，新錄第9座高層B室租務成交，屬實用面積958方呎3房連套房間隔，舊租客搬走兩日，即獲新租客接手承租，業主月租叫價2.7萬元，微減500元或約2%，以2.65萬元租出、實用呎租約28元。

溫續指出，新租客為一對年輕夫婦，原打算租住元朗鐵路站周邊主要屋苑，惟租盤極缺，因而轉移目標至錦田一帶覓盤。

單位業主則於2021年以1345萬元一手買入，現享租金回報率約2.4厘。

另外，中原高級分區營業經理黃達雄表示，大埔鳳園嵐山新錄第1座中層A室租務成交，實用面積196方呎開放式間隔，業主早前開價約9000元放盤，經議價後減價700元或約8%，以8300元租出單位、實用呎租逾42元，新租客據悉為一名退休人士。

上述物業業主於2018年以345萬元購入單位，現享約2.9厘租金回報率。

康怡兩房減價3% 月租1.8萬

至於市區租盤，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌指標屋苑康怡花園，新錄D座高層3室租賃成交，實用面積約524方呎兩房間隔，外望山景，業主原以1.86萬元放租，經議價後減價600元或3%，終以1.8萬元獲承租，實用呎租約34元，新租客為區內客，睇樓後迅即租入；吳玉蘭指出，單位業主早於1995年以約345萬元購入單位，現享租金回報率約6.3厘。

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