內地生零議價1.2萬租大埔中心兩房

黃達雄指出，單位裝修企理，備有雪櫃及洗衣機等，惟仍有租客租住，兩名內地女學生以預付一年租金即約14.4萬元租樓，待8月正式起租，方便上學；業主2021年以482萬元購入，享約3厘租金回報率。

第一城兩房減價2%後租1.32萬

同屬新界熱門租務成交屋苑的沙田第一城，世紀21奇豐高級分行經理袁麗詩表示，沙田第一城第42座低層G室，實用面積304方呎兩房間隔、望園景，業主放盤一個月，以1.35萬元放租，略減300元或2%，以1.32萬元租出單位，實用呎租43元；業主2018年以455萬元購入，享租金回報率3.5厘。

利奧坊．曦岸一房呎租60元

市區方面，主打細單位的大角嘴利奧坊．曦岸，新錄一房單位租務成交；香港置業營業經理周栢達表示，一名單身外區客以1.53萬元，承租利奧坊．曦岸第1座中層C室，實用面積256方呎一房間隔，望部分海景，實用呎租約60元。

周栢達表示，業主叫價1.58萬元，議價後減500元或約3%，以2020年約613.1萬元一手購入價計，業主享約3厘租金回報率。