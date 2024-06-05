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灣仔商廈蝕讓放售 羅守輝叫2400萬

【明報專訊】部分資深投資者積極放售旗下物業，其中羅守輝及相關人士持有的灣仔凱利商業大廈19樓全層，最新叫價約2400萬元放售，除較1年前叫價調低約37%外，更低於2017年購入價，屬蝕讓放售。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，上述放售物業為灣仔摩理臣山道70至74號凱利商業大廈19樓全層，面積約3014方呎、另連約300方呎花園，最新叫價約2400萬元，意向呎價約7962元。

較7年前購入價低1%

據了解，物業去年6月曾叫價約3800萬元、意向呎價約1.26萬元，意味現減價約1400萬元或37%；羅守輝等於2017年入市，當時作價約2428萬元，意味現放售價低於7年前購入價約28萬元或1%。謝續稱，近期灣仔區先後錄得多宗商廈買賣成交，上述放售，相信會受有意擴展業務的企業及投資者青睞。

豐資源南邊圍建洋房料獲開綠燈

另由豐資源或相關人士持有的西貢南邊圍綠化用地，去年向城規會申請改劃為「住宅（丙類）1」用途，擬發展17座3層高洋房，據規劃署最新文件，署方原則上不反對該申請，預計本周五交由城規會審議，頗大機會獲城規會「開綠燈」。

上述項目佔地約7.1萬方呎，豐資源等申請以最高地積比率0.75倍、發展17座3層高的洋房，並計劃分兩期發展。

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