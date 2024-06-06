建灝：豪宅供應少 料今年漲價一成 ONE STANLEY洋房每賣一間後 擬即提價

明報記者 歐陽慧恩

鄭智荣認為，政府2月底「撤辣」，對市場具帶動作用，加上美國多次議息後維持原有利率，若今年底美國總統大選後落實減息，將可刺激豪宅樓價再上揚，料全年升幅可達一成。他表示，一般大眾化樓盤或因發展商要加速銷售餘貨，而令升勢受壓，估計全年升幅只約5%，但豪宅供應數量不多，很多發展商手上亦缺貨，料豪宅走勢優於大市。事實上，由於惜售，建灝擬保留ONE STANLEY約三成至四成單位作長線收租。

參考南區洋房呎價7萬至8萬

他指出，山頂南區有海景及設升降機的洋房，成交呎價動輒7萬至8萬元，集團會參考此價位，其後將提升內部指引價，潛在升幅逾一成。事實上，ONE STANLEY早前已接受客戶預約參觀，雖然參觀人士需持100萬元本票，但至今每星期平均依然錄約70組客參觀，市場反應理想。

全新現樓示範洋房裝修費4200萬

配合ONE STANLEY前排洋房新銷售攻勢，建灝邀請曾為英國威廉王子打造婚後居所的知名設計師Kelly Hoppen，為38號洋房現樓示範洋房的設計操刀；上述物業實用面積4725方呎、連1675方呎前後花園和泳池，5房5套間隔，附私家升降機，家俬連裝修費涉逾4200萬元。

鄭智荣透露，室內不少家具購自歐洲，包括一套比利時PH Collection手工梳化。此外，亦將提供標準裝修戶讓客戶選擇。

周日與知名跑車品牌合辦活動

ONE STANLEY已屬現樓，發展商現時提供120天至360天彈性成交期，目前計劃與知名跑車品牌McLaren（麥拿倫）合辦活動，在本周日（9日）讓本港50名麥拿倫車主，將名車停泊在屋苑，並讓車主參觀現樓示範單位。

談及其他新盤銷售部署，鄭指出，九龍城文曜稍後將展開新一輪推售，並正準備申請與市建局合作發展的大角嘴橡樹街/埃華街發展項目的預售樓花同意書，將提供120伙中小型單位，最快第四季推售。

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